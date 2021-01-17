中新社巴黎1月16日电 (记者 李洋)当地时间16日，法国新冠肺炎累计死亡病例突破7万例。全法范围当天起正式延长宵禁时段，每日宵禁时段自10小时延长至12小时。

根据当晚发布的官方疫情数据，法国新冠肺炎累计死亡病例现为70142例，新增死亡病例193例。法国成为继美国、巴西、印度、墨西哥、英国、意大利之后，全球第七个累计死亡病例超过7万例的国家。

法国16日新增确诊病例21406例，累计确诊病例逼近290万例，为2894347例。法国住院患者人数现为24985人，其中重症患者人数为2731人。

按照法国官方安排，为应对疫情，全法范围当天起正式延长宵禁时段，宵禁开始时间从晚8点提前至晚6点，宵禁结束时间仍为次日晨6点，每日宵禁时段自10小时延长至12小时。延长宵禁时段的措施将至少持续15天。

法国警方强调，民众在宵禁时段将被要求留在家中，宵禁时段出行须有合理理由并携带出行证明，否则将面临处罚。法国卫生部认为，延长宵禁时段可以减少社会交往频率，遏制病毒传播。

法国应对疫情的科学委员会建议除了延长宵禁时段外，还应当对地区之间的人员流动采取限制措施，同时建议老年人和健康状况较差的人群应当做好进一步防护。科学委员会还指出，病毒传播活跃的地区应该采取更为严格的管制措施。

由于辉瑞公司方面透露将暂时减少运往欧洲的新冠疫苗剂量，舆论认为法国可能将在未来一段时间放缓疫苗接种速度。法国总理卡斯泰16日就此表示，官方将冷静应对相关挑战，有关问题将得到解决。

法国卫生部当晚表示，法国已有413046人接种新冠疫苗，16日当日约有2.4万人接种。大巴黎地区已有7.7万人接种。

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