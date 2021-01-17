人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

法国累计死亡病例突破7万 全法正式延长宵禁时段

2021年01月17日06:37 | 来源：中国新闻网
小字号

　　中新社巴黎1月16日电 (记者 李洋)当地时间16日，法国新冠肺炎累计死亡病例突破7万例。全法范围当天起正式延长宵禁时段，每日宵禁时段自10小时延长至12小时。

　　根据当晚发布的官方疫情数据，法国新冠肺炎累计死亡病例现为70142例，新增死亡病例193例。法国成为继美国、巴西、印度、墨西哥、英国、意大利之后，全球第七个累计死亡病例超过7万例的国家。

　　法国16日新增确诊病例21406例，累计确诊病例逼近290万例，为2894347例。法国住院患者人数现为24985人，其中重症患者人数为2731人。

　　按照法国官方安排，为应对疫情，全法范围当天起正式延长宵禁时段，宵禁开始时间从晚8点提前至晚6点，宵禁结束时间仍为次日晨6点，每日宵禁时段自10小时延长至12小时。延长宵禁时段的措施将至少持续15天。

　　法国警方强调，民众在宵禁时段将被要求留在家中，宵禁时段出行须有合理理由并携带出行证明，否则将面临处罚。法国卫生部认为，延长宵禁时段可以减少社会交往频率，遏制病毒传播。

　　法国应对疫情的科学委员会建议除了延长宵禁时段外，还应当对地区之间的人员流动采取限制措施，同时建议老年人和健康状况较差的人群应当做好进一步防护。科学委员会还指出，病毒传播活跃的地区应该采取更为严格的管制措施。

　　由于辉瑞公司方面透露将暂时减少运往欧洲的新冠疫苗剂量，舆论认为法国可能将在未来一段时间放缓疫苗接种速度。法国总理卡斯泰16日就此表示，官方将冷静应对相关挑战，有关问题将得到解决。

　　法国卫生部当晚表示，法国已有413046人接种新冠疫苗，16日当日约有2.4万人接种。大巴黎地区已有7.7万人接种。

(责编：白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved