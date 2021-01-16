人民网北京1月16日电 （高歌、实习生王松松）1月15日，印尼雅万高铁项目“云开放日”暨《中国中铁印度尼西亚社会责任报告》发布会在京举办。活动以“跑出雅万高铁新速度”为主题，并通过视频形式，带领观众“云游”中国中铁印尼雅万高铁项目建设现场，展现了中企投身印尼雅万高铁建设、助力抗击新冠疫情、充分履行社会责任的奋斗历程。

活动上，中国中铁党委书记、董事长陈云表示，印尼雅万高铁是中国高铁全产业链走出去的第一单，受到中印尼两国领导人和社会各界高度关注。在未来，中国中铁将努力在以雅万高铁为代表的更多海外项目中讲好中铁故事，为传播中国声音、展现中国形象贡献中铁力量。

印尼驻中国大使周浩黎（Djauhari Oratmangun）在致辞中表示，雅万高铁不仅有助于印尼电气化铁路技术发展，还将带动沿线就业，推动制造业、基础设施等相关产业的发展。

中国驻印尼大使肖千向活动发来贺信。他表示，希望中国中铁全力以赴建好雅万高铁，为传播中印尼务实合作正能量、增进印尼社会各界对中国了解、搭建两国民间交流的友谊之桥作出更大贡献。

活动最后，中国中铁印度尼西亚社会责任报告《“一带一路”开路先锋之我在印尼》正式发布。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是东南亚建设的第一条高速铁路。项目建成后，从雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，极大缓解城际交通压力，并带动印尼铁路技术升级、相关产业链快速发展。

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