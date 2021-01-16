人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

张明大使：多边主义是原则不是选择

2021年01月16日15:10 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网布鲁塞尔1月16日电 （记者郑彬）日前，中国驻欧盟使团团长张明在当地媒体《欧洲动态》网站发表署名文章《多边主义是原则，不是选择》，详细阐释了中国在维护多边主义上的立场和政策主张。全文如下：

2020年，人类经历了百年来最严重的传染病大流行。如果这特殊的年份能给我们什么启示的话，最重要的一条就是，世界从未像现在这样需要多边主义。无论是传染病、可持续发展，或是气候变化、网络安全，在全球性挑战面前，没有哪个国家可以独善其身，也没有哪个国家可以在国境之内找到完美解决方案。多边主义不是一个选项，而是一种必然、一项必须恪守的原则。

中国始终践行并捍卫多边主义。面对新冠肺炎疫情，中国坚定支持世界卫生组织发挥关键领导作用，为凝聚全球抗疫合力做出重要贡献。面对气候变化，中国积极承担符合自身发展阶段和国情的国际责任，将努力争取在2060年前实现碳中和目标。面对网络安全挑战，中国提出了反映大多数国家意愿和利益的《全球数据安全倡议》。正如联合国秘书长古特雷斯所说，中国是“联合国事业的主要参与者”，也是“国际合作和多边主义的支柱”。

当然，还有很多新问题、新挑战并没有现成答案。中国、欧盟以及国际社会其他伙伴对这些问题的看法未必一致，举措未必相同。如果因此就给他人贴上“有选择的多边主义”标签，显然有失公允，也违背多边主义的精神内涵。

多边主义意味着平等、开放和包容。任何一方都不应该以自己的利益和观点为标准，垄断议题设置和规则制定，更不能把多边主义当作地缘博弈的工具，以多边之名谋一己之私。国际上的事情，关键是由大家商量着办，按大家同意的规则办，兼顾各方正当利益和合理关切。

应对气候变化就是最好的例子。各国发展阶段和国情各异，在推进能源转型、绿色税收等方面不可能完全同步。但大多数人都认同，《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向，是保护地球家园需要采取的最低限度行动，各国必须迈出决定性步伐。除了中国和欧盟，已经有越来越多的国家提出了实现碳中和的具体目标。这就是多边主义的成果。

我们没有必要陷入谁才是真正多边主义者的无谓辩论。重要的是坚持原则，并将共识更多地转化为行动。在抗击新冠肺炎疫情、应对气候变化、促进数字转型、维护自由贸易、实现可持续发展等诸多方面，中国和欧盟都应当携起手来，为国际社会提供更多公共产品，树立全球合作的榜样。

(责编：高歌、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved