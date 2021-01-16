人民网布鲁塞尔1月16日电 （记者郑彬）日前，中国驻欧盟使团团长张明在当地媒体《欧洲动态》网站发表署名文章《多边主义是原则，不是选择》，详细阐释了中国在维护多边主义上的立场和政策主张。全文如下：

2020年，人类经历了百年来最严重的传染病大流行。如果这特殊的年份能给我们什么启示的话，最重要的一条就是，世界从未像现在这样需要多边主义。无论是传染病、可持续发展，或是气候变化、网络安全，在全球性挑战面前，没有哪个国家可以独善其身，也没有哪个国家可以在国境之内找到完美解决方案。多边主义不是一个选项，而是一种必然、一项必须恪守的原则。

中国始终践行并捍卫多边主义。面对新冠肺炎疫情，中国坚定支持世界卫生组织发挥关键领导作用，为凝聚全球抗疫合力做出重要贡献。面对气候变化，中国积极承担符合自身发展阶段和国情的国际责任，将努力争取在2060年前实现碳中和目标。面对网络安全挑战，中国提出了反映大多数国家意愿和利益的《全球数据安全倡议》。正如联合国秘书长古特雷斯所说，中国是“联合国事业的主要参与者”，也是“国际合作和多边主义的支柱”。

当然，还有很多新问题、新挑战并没有现成答案。中国、欧盟以及国际社会其他伙伴对这些问题的看法未必一致，举措未必相同。如果因此就给他人贴上“有选择的多边主义”标签，显然有失公允，也违背多边主义的精神内涵。

多边主义意味着平等、开放和包容。任何一方都不应该以自己的利益和观点为标准，垄断议题设置和规则制定，更不能把多边主义当作地缘博弈的工具，以多边之名谋一己之私。国际上的事情，关键是由大家商量着办，按大家同意的规则办，兼顾各方正当利益和合理关切。

应对气候变化就是最好的例子。各国发展阶段和国情各异，在推进能源转型、绿色税收等方面不可能完全同步。但大多数人都认同，《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向，是保护地球家园需要采取的最低限度行动，各国必须迈出决定性步伐。除了中国和欧盟，已经有越来越多的国家提出了实现碳中和的具体目标。这就是多边主义的成果。

我们没有必要陷入谁才是真正多边主义者的无谓辩论。重要的是坚持原则，并将共识更多地转化为行动。在抗击新冠肺炎疫情、应对气候变化、促进数字转型、维护自由贸易、实现可持续发展等诸多方面，中国和欧盟都应当携起手来，为国际社会提供更多公共产品，树立全球合作的榜样。

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