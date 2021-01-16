人民网伦敦1月16日电 疫情的蔓延影响了很多在英华人的生活，王淑懿就是其中一位。王淑懿2008年来到英国华威大学攻读电子工程专业博士学位，毕业后进入当地一家著名的通讯公司工作。受疫情影响，王淑懿从2020年3月就开始了居家办公、居家抗疫的生活。

王淑懿发现，在疫情期间，人们从不同渠道获取的保健知识中掺杂着许多错误和虚假信息。于是，王淑懿产生了一种想法，用手机游戏向大家传播科学的健康知识，趣味化地将这些基本的保健常识传递给大家，同时改变大家以往可能存在的不健康认知或习惯。

2020年5月开始，王淑懿联系在国内游戏公司和健康科普领域的同学、朋友，组建团队。从初步确立架构，再到前端、后端开发、测试，不断修改，中间经历了无数次想法确立、被推翻、再确立的反复推倒、打磨的过程。最终，2020年12月，一款名为“健康小博士”的微信小游戏正式在微信平台上线。

除了防疫和提升自身免疫这些基础板块外，“健康小博士”还提供健康饮食、疾病预防、急救、就医须知等十几个领域的健康知识，目前的两千多道题目都邀请了权威的健康编辑查证、汇编，以保证内容的准确性。王淑懿介绍，这款小游戏现在还设置了“通关”健康之旅、随机对战模式、好友对战模式和专题赛等不同的玩法，以丰富游戏的可玩性、趣味性。王淑懿说：“我希望这款小游戏可以让大家在这个特殊的宅家时光里不那么无聊，更重要的是，让大家在游戏的同时，了解更多的健康知识，一起度过抗疫难关。”

游戏上线之后，王淑懿在后台收到了很多用户的反馈和鼓励，她和游戏团队正在规划上线英文版的“健康小游戏”，在国外的社交软件上发布，以吸引、帮助更多的英文受众一起科学抗疫。

她说：“尽管在游戏的开发和推进过程中遇到了很多困难，但是能通过自己和团队的努力，帮助到更多人，是一件快乐的事。我希望通过‘健康小游戏’，让更多的人保持更健康的生活方式，积极、健康地拥抱2021。”（白天行）

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