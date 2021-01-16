【环球时报综合报道】当地时间14日，挪威突然爆出已有23名老人在注射辉瑞疫苗后死亡，其中13人的死亡原因经当地药监机构评估被认为与注射疫苗的副作用有关。挪威目前仅2.5万人注射了辉瑞疫苗，23人死亡是个很大的比例。同一天，德国也爆出有10人在注射辉瑞疫苗后死亡。法国也有1人接种辉瑞疫苗后死亡。然而对这些案例，挪威、德国等国相关机构都把重点放在死亡者都是有基础疾病的老年人，挪威称“很显然这个疫苗风险性不大”，应对措施也仅是针对老年人的疫苗接种指南进行更新。更令人惊讶的是，西方主流媒体对此几乎是一片沉默，这与它们大肆炒作中国等其他国家疫苗“不可靠”形成了鲜明对比。由美国辉瑞公司和德国生物新技术公司研发生产的新冠疫苗是目前世界上已经批准大规模接种范围最广泛的疫苗，这样的重大死亡事件应该值得关注，但西方对这些案例进行了淡化。多名中国医学专家15日接受《环球时报》记者采访时表示，由于西方对此报道和研究报告很少，目前很难判断这些案例究竟与疫苗有多大相关。但他们强调，对一款疫苗，有效率并非参考接种的唯一指标，疫苗安全性及可能出现的副作用等情况更值得关注。专家们提醒，就算有效疫苗出现，也不可能让世界新冠肺炎疫情瞬间结束，进行有效隔离等社会防控措施需要继续严格实行。

死亡案例“并未引起特别不安”

据“今日挪威”网站14日报道，挪威药品管理局日前说，在挪威批准民众可以接种美国辉瑞公司和德国生物新技术公司（BioNTech）研发的新冠疫苗（以下简称辉瑞疫苗）后，迄今已报告23例接种后死亡的病例，其中已经得到评估的13例同疫苗副作用有关。该机构特别强调，死亡病例的共同特点是死者都是体弱多病的老年人。挪威药管局首席医师西格德·霍特莫说：“报告的死亡病例反映出mRNA疫苗常见的副作用，例如发烧和恶心。这些症状可能导致体弱的老人死亡。”霍特莫在14日的记者会上称：“如果你身体虚弱，就不应该接种新冠疫苗。”报道称，挪威药品管理局和国家公共卫生研究所共同对死亡报告进行审查，同时挪威国家公共卫生研究所已经对新冠疫苗接种指南进行更新，对于身体虚弱的老年人接种新冠疫苗提供了新的要求和建议。

俄罗斯卫星新闻网援引挪威国家广播公司的报道称，挪威药品管理局称，所有死亡病例都是免疫力低下的80岁以上老年人。该管理局的有关人士说：“疫苗的一般副作用可以导致老年人现有的疾病加重。”尽管已有23人在注射辉瑞疫苗后死亡，而且其中10例尚未进行评估，但挪威药品管理局代表马德森仍断言：“这些病例并未引起特别不安。很显然这个疫苗风险性不大。”据报道，挪威药品管理局同意于去年12月27日开始大规模接种辉瑞疫苗，并规定养老院的老人是首批优先接种疫苗人群。目前挪威已有2.5万人接种了第一针疫苗。

武汉大学医学部病毒研究所教授杨占秋15日在接受《环球时报》记者采访时称，辉瑞疫苗属于mRNA疫苗，与灭活疫苗相比有个很大的不同在于，这类疫苗以治疗性为主。如果病人已经感染了新冠病毒或有其他疾病，疫苗产生的异性蛋白质可能引起过敏反应甚至其他副作用，也有可能加重本身基础性疾病的病情，这是大家所公认的mRNA疫苗的缺点。

一位不具名的免疫专家15日告诉《环球时报》记者，辉瑞mRNA新冠疫苗研发很仓促，此前从未在传染病预防领域大规模使用。该专家称，年老体弱的人应该慎用，一方面年龄太大，免疫系统本身因衰老功能不足，疫苗效果不好；同时免疫调节能力差，容易产生免疫功能紊乱。此外，基础病多，体质虚弱，更容易出现不良反应，耐受不良反应的能力也随之削弱。

杨占秋在采访中称，与辉瑞疫苗相比，国产疫苗目前主要是灭活疫苗，安全性要好很多。这是因为灭活疫苗的制作工艺成熟，也广泛作为预防性疫苗使用，出现副作用和死亡的概率相比之下都要小得多。

疫苗安全性更应被关注

在挪威报告出现23例接种辉瑞疫苗后死亡案例的当天，德国也报告有10人接种辉瑞疫苗后死亡。据德新社报道，负责疫苗接种的德国保罗·埃里希研究所（PEI）正对10人在接种辉瑞疫苗后死亡事件进行调查。该研究所有关制剂和药品安全的负责人布里吉特·凯勒14日在记者会上强调：“我们要说的是，接种疫苗的人是基础疾病非常严重的患者。”她认为，这些死亡案例不太可能与新冠接种有直接联系，“根据现有数据，我们假设患者死于自身的疾病，只是与疫苗接种同时发生。” PEI总裁克劳斯称，新冠疫苗暂时性副作用比流感疫苗的副作用要强一些，但严重的副作用非常罕见，而且（疫苗与病例的）关系尚不清楚，“风险非常有限”。

俄新社援引法国国家药品安全局14日的报告称，在使用辉瑞疫苗后，法国发现6例严重不良反应，另有一名养老院的老人接种疫苗两小时后死亡。法国国家药品安全局称，鉴于患者的病史，尚未确定其死亡与疫苗之间的关系。报告称，所有案例的完整报告将在下周发布。

辉瑞疫苗是目前世界上已经批准大规模接种范围最广泛的疫苗，自上市后，多国频频传出在接种疫苗后出现严重反应甚至死亡的案例。以色列公共广播公司1月1日称，该国有4人在接种辉瑞疫苗几天内死亡，其中一名75岁老人在接种数小时后死亡。《纽约时报》1月9日称，佛罗里达州医生格雷戈里去年12月18日接种辉瑞疫苗3天后，四肢出现严重斑点，最终在接种疫苗16天后死亡。对此，辉瑞声明称，不认为“与疫苗有任何直接联系”。

一名不愿透露姓名的专家对《环球时报》称，对于接种疫苗后出现严重反应甚至死亡的案例越来越多，西方一边声称与疫苗无关或关系不明，一边又强调死者是有各种基础性疾病的老人。这名专家质疑道，那么他们为什么在疫苗上市以前不强调这些？为什么疫苗上市时不提出附带条件呢？为什么西方国家还专门指定优先给老人注射呢？

“香港01”新闻网14日称，事实上，全球各款新冠疫苗都未公开全面数据，声称有效率达95%的辉瑞疫苗同样面临质疑。报道称，国际著名的医学杂志《英国医学期刊》（BMJ）副编辑、马里兰大学药学院副教授诺什1月4日发表文章称，根据FDA的报告，在注射了辉瑞疫苗的试验组和注射安慰剂的对照组中，试验组有8人在注射7天后确诊感染新冠病毒，而对照组有162宗确诊案例，对照组比试验组多95%的确诊案例，辉瑞据此得出疫苗95%有效率。但除了上述170例确诊病例外，实际上另有3410人出现类似新冠肺炎症状却未被核酸检测确诊的个案没被记录在内。这些疑似病例比确诊病例多出20倍，若检测失准，将会大幅度降低疫苗的实际有效率。

西方主流媒体为何集体沉默

令人惊讶的是，对于这些有关疫苗的负面消息，西方主流媒体，特别是英文的媒体很少报道。对于挪威有23人在接种疫苗后死亡的消息，西方媒体一片沉默。在谷歌英文媒体搜索中，几乎搜不到相关报道。在“今日挪威”消息刊发20多个小时后，美国彭博社15日才播发了一条不到100字的小消息，消息的标题仅称“挪威警告80岁以上病患者的疫苗接种风险”。

对于挪威有23人在接种辉瑞疫苗后死亡，俄罗斯Regnum通讯社15日称，俄国家杜马议员茹拉夫列夫谴责这是在新冠疫情大流行期间西方制药公司的商业战引发的可怕后果。他在脸书上发文称：“西方的疫苗接种实际上是对活人进行的一种药品测试。”俄加马列亚流行病学和国家微生物学研究中心主任金茨堡称，这是一个相当可耻的事件。mRNA疫苗的安全性尚未得到真正解决。当大量外源mRNA进入人类细胞时，免疫系统会将其视为危险。对于2.5万人的接种量来说，23例接种者死亡相当于0.1％，这是一个危险的指标。

俄罗斯《消息报》15日称，推特等美国社交媒体一直对有关俄“卫星-V”新冠疫苗的正面消息进行限流。俄直投基金称曾通过推特分享“卫星-V”疫苗的所有信息，但他们的推特账户却被推特平台限制用户访问。对此，俄议员科萨切夫表示，事实证明，美国采取的一切手段是为了在竞争中让有巨大商业利益的美国公司获利。美国最大的想法就是控制人类，如果美国公司成为世界唯一的新冠疫苗供应商，那么世界将完全依赖美国。

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