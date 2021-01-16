人民网布鲁塞尔1月16日电 （记者张朋辉）世界卫生组织1月15日发布声明宣布，新冠肺炎疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

应世卫组织总干事谭德塞要求，世卫组织突发事件委员会1月14日以视频形式再次召开会议。该委员会分析了当前全球疫情防控形势，重点就新冠病毒变异、疫苗接种及国际旅行检测证书等问题进行了讨论，并对世卫组织的防控工作提出建议。

世卫组织突发事件委员会呼吁全球加强对新冠病毒的基因测序和数据共享，并加强对新冠病毒变异的监测和研究。突发事件委员会敦促世卫组织建立变异病毒命名标准，以避免病毒命名与特定地域相关联。世卫组织表示，目前正在开展这项工作。

突发事件委员会强调，应该通过全球新冠疫苗计划公平分配疫苗，并通过技术转让增加全球疫苗产能。突发事件委员会建议疫苗生产商迅速与世卫组织分享疫苗安全性、有效性的相关数据，以将更多疫苗列入世卫组织紧急使用清单。

突发事件委员会认为，鉴于当前新冠疫苗减少病毒传播的效果仍然有待进一步评估，且疫苗供应十分有限，不推荐将疫苗接种证明作为国际旅行的要求，建议各国执行协调一致、以证据为基础的安全旅行措施，并同世卫组织分享相关经验。

谭德塞在当天的记者会上表示，欧洲、美洲、非洲一些国家近来疫情反弹，全球范围内仍然没有打破病毒传播链，医院和医护人员压力巨大。他呼吁各国政府及民众尽一切努力贯彻好防控措施，最大限度减少病毒传播。

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