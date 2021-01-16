贾平凡

“北约2030”，无疑是北约在2020年末留给世界的一则大新闻。这份讨论北约未来10年改革建议的报告，将成为2021年北约峰会的重要议题。在“北约2030”提出的138条建议中，“中国威胁”有望首次上榜“战略概念”一栏。要知道，北约发布的上一个10年改革报告只字未提中国。北约为何要在未来10年的改革发展中将准星瞄准中国？答案并不难寻：拿中国当新对手，为北约续命找借口。

“北约2030”出炉之际，正值北约存在价值受到越来越多的质疑。美国总统特朗普就多次表示，北约“已经过时”，高调斥责欧洲国家搭便车。随着东扩的步伐不断加快，北约内部分歧不断、呛声不止。2019年，法国总统马克龙曾怒斥，由于缺乏战略协调和美国的领导，北约正在经历“脑死亡”。

当前，处于毫无协调、分裂混乱状态中的北约，急需找到增强内部团结、证明自身价值的力量。于是，中国成为北约树立的一个新“靶子”。其实，北约将“中国威胁”写入“北约2030”毫不意外。一方面，近年来，中国的综合国力大幅提升，特别是经济、军事实力以及全球影响力的增强，让一些欧洲国家备感焦虑；另一方面，北约素以美国为主导，此次改革建议的出台自然少不了美国的授意。受美国遏制中国政策的诱导，北约将自身捆绑在美国的反华战车上，想借此换取美国的信任和支持，并通过树立共同的敌人来增强北约内部凝聚力。

从历史维度看，北约在冷战结束后一直处于“续命”过程中。北约是一个军事集团，其最初成立的目的就是为了对抗。冷战结束后，随着共同敌人的消失，北约一直处境尴尬。找到新的敌人，维护其合法性，体现其生存价值，成为首要任务。可以说，冷战后北约的转型发展之路就是找寻新的敌人之路。而将中国视为安全威胁，北约就多了一条存在的理由。但这种做法实为不智。

——北约转向中国，将加剧欧美矛盾。美国为维护霸权地位，视中国为最主要的战略和安全威胁，频频拉北约盟友共同遏制中国。北约虽然乐意响应美国号召，但北约利益并不等同于欧洲国家的利益。中欧互为第一大贸易伙伴，欧洲各国在中国问题上看法不一，但总体没有把中国视为主要安全威胁。可以预料，欧洲国家不会无条件追随美国遏制中国，在北约“中国再平衡”问题上也会是出工不出力。这将加大美国对欧洲的不满。

——北约转向中国，将加速内部分裂。为遏制中国，北约将加强对成员国的控制，重新分配内部利益。这势必会加剧北约内部权力结构的不平衡性，激化成员国之间的矛盾，导致北约的信誉和可靠性在欧洲国家特别是中东欧国家中将持续下降，反过来促使欧洲包括中东欧国家采取更为务实的对俄政策，从而缓和欧俄关系，从根本上弱化北约在欧洲存在的合法性，进一步激化欧美矛盾。

——北约转向中国，有悖时代潮流。北约的性质决定了其与当今世界的和平发展诉求格格不入。合作共赢理念在亚太地区已经深入人心。过去，北约没能搞成亚太版北约，未来更不可行。如果强行向亚太地区扩展，北约将不再是传统意义上的那个北约，将更为复杂、松散、虚化和政治化。“北约2030”改革报告看似咄咄逼人、胃口很大，实则捉襟见肘、色厉内荏。中国不会被“牵着鼻子走”，更不会放弃来之不易的大好发展局面。

中国实现中华民族伟大复兴的和平崛起之路不可阻挡，中国维护世界和平发展的决心不可撼动。奉劝北约树立正确的中国观，理性看待中国发展和内外政策，多做有利于国际和地区安全与稳定的事。

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