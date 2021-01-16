新华社北京1月15日电 1月15日，中共中央总书记习近平致电通伦，祝贺他当选老挝人民革命党中央总书记。

习近平在贺电中说，欣悉你当选老挝人民革命党中央委员会总书记，我谨代表中国共产党中央委员会并以我个人名义，向你并通过你向老挝人民革命党新一届中央领导集体表示热烈祝贺。

老挝人民革命党十大以来，在以本扬总书记为首的老挝党中央坚强领导下，老挝社会主义建设事业取得重要进展，政治社会稳定，经济持续发展，民生不断改善。在新的形势下，老挝人民革命党十一大胜利召开，对党和国家事业发展作出一系列安排和部署，具有重大意义。我相信，在以通伦总书记同志为首的新一届老挝党中央领导下，老挝党一定能够带领老挝人民团结一心、积极进取，推动老挝社会主义事业取得新的更大成就。

中老是山水相连的社会主义友好邻邦。在两党两国历届领导人精心培育和大力推动下，中老关系不断深化和发展，不断造福两国和两国人民。在世界进入动荡变革期的形势下，我愿同通伦总书记同志一道，加强对中老两党两国关系的政治引领，弘扬传统友谊，深化交流合作，推进社会主义事业，携手推进中老命运共同体建设，共同为维护地区和平稳定、繁荣发展作出积极贡献。

祝你在新的领导岗位上取得更大成就！

《 人民日报 》（ 2021年01月16日 01 版）

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