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德国为“北溪-2”项目颁发新许可

2021年01月16日09:22 | 来源：新华网
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新华社柏林1月15日电 （记者任珂、张远）德国联邦海事和水文局15日为“北溪-2”海底输气管道项目颁发新许可，准许项目于9月末至次年5月末施工。至此，该项目施工时间可覆盖全年，为该项目在德国水域最后一段管道铺设扫清了障碍。

根据新的许可，“北溪-2”项目可于9月末至次年5月末在德国专属经济区施工。此前，相关许可仅允许项目于5月末至9月末施工。德国联邦海事和水文局一名官员告诉记者，此次颁发许可后，项目施工时间可覆盖全年，且今后该项目在德国水域不会再遇到其他审批手续。

另据德国《商报》15日援引“北溪-2”公司发言人的话报道，项目原定于当天复工，但因设备检查而推迟。

2019年底，美国宣布制裁“北溪-2”项目参与企业。受其影响，项目一度停工。2020年12月，“北溪-2”项目根据特殊安排曾短暂复工。

“北溪-2”项目旨在铺设一条从俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道，可绕过乌克兰把俄天然气输送至德国和欧洲其他国家。项目全长约1200公里，超过90%已铺设完成。

(责编：高歌、杨牧)

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