新华社日内瓦1月15日电 （记者凌馨）联合国贸易和发展会议（贸发会议）15日发表新闻公报说，贸发会议秘书长基图伊当天宣布，他将于2月15日提前卸任。

公报未提及基图伊决定提前卸任的原因。

根据贸发会议官网资料，基图伊来自肯尼亚，曾任肯尼亚贸易和工业部长，2013年9月成为贸发会议第七任秘书长，并于2017年被再次任命为贸发会议秘书长。

贸发会议新闻官凯瑟琳·于素在接受新华社记者书面采访时表示，基图伊目前处在第二轮任期中，该轮任期本应于2021年8月31日结束。贸发会议预计于2月初启动新任秘书长遴选程序，其最终人选将由联合国秘书长提交联合国大会投票表决。如果人选获得通过，贸发会议新任秘书长将于2021年9月1日正式就职。

联合国贸易和发展会议是联合国处理有关贸易和发展问题的常设机构，是由发展中国家倡议并于1964年成立。贸发会议的宗旨是最大限度地促进发展中国家的贸易、投资机会，并帮助它们应对全球化带来的挑战和在公平的基础上融入世界经济。贸发会议自成立以来在促进发展中国家经济发展、推动南北对话和南南合作方面发挥了重要作用。

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