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英国为防控疫情加强入境管理

2021年01月16日09:20 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦1月15日电 （记者张家伟、金晶）英国首相约翰逊15日宣布，为降低新的变异新冠病毒传入风险，英国将从18日起暂停“旅行走廊”措施，所有入境旅客必须按规定进行自我隔离。

　　英国从去年7月开始实施“旅行走廊”措施，一些疫情较缓和的国家和地区被列入“旅行走廊”清单，来自这些国家和地区的旅客入境后不再进行自我隔离。

　　约翰逊15日在疫情发布会上说，暂停“旅行走廊”后，所有前来英国的旅客出发前须提供72小时内新冠病毒检测结果呈阴性的证明；入境英国后，旅客必须自我隔离10天或在隔离第五天接受第二次新冠病毒检测。他说，这一防控措施至少实施至2月15日，违规人员将面临罚款。

　　英国政府14日宣布，为防止一种新的变异新冠病毒传入英国，从15日起禁止来自巴西、阿根廷和智利等南美洲国家以及葡萄牙等国的旅客入境英国。这一措施不涉及英国公民、爱尔兰公民以及拥有英国居留权的人员，但这些人员从上述国家入境英国，必须自我隔离10天。

　　英国政府15日发布的疫情数据显示，该国当天新增新冠确诊病例55761例，累计确诊3316019例；新增死亡病例1280例，累计死亡87295例。

(责编：高歌、杨牧)

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