新华社拉姆安拉1月15日电 （记者熊思浩）巴勒斯坦总统阿巴斯15日晚在约旦河西岸城市拉姆安拉签署总统令，确定举行全面大选的时间表。全面大选将包括巴勒斯坦立法委员会选举、总统选举和巴勒斯坦解放组织（巴解组织）最高权力机构巴勒斯坦全国委员会选举。

根据总统令，巴勒斯坦立法委员会选举、总统选举和巴勒斯坦全国委员会选举将分别于5月22日、7月31日和8月31日举行。选举投票将在包括东耶路撒冷在内的巴所有行政区进行。

据巴勒斯坦电视台报道，阿巴斯15日晚会见巴中央选举委员会主席汉纳·纳赛尔，随后签署了有关选举的总统令。

巴勒斯坦上次立法委员会选举于2006年举行，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在选举中击败阿巴斯领导的巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫），获得多数席位。2007年，法塔赫与哈马斯爆发冲突。哈马斯夺取加沙地带控制权，法塔赫实际控制约旦河西岸地区，巴勒斯坦陷入分裂。

近来，巴勒斯坦各政治派别均表示支持在巴勒斯坦举行全面大选，并将尊重选举结果。

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