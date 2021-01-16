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美国防部：驻阿富汗和伊拉克美军人数分别减至2500人

2021年01月16日08:55 | 来源：新华网
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新华社华盛顿1月15日电 （记者刘品然）美国代理国防部长克里斯托弗·米勒15日表示，按照总统特朗普的要求，驻阿富汗和伊拉克的美军人数已于当天分别减少至约2500人。

米勒在一份声明中说，目前驻阿美军人数已降至阿富汗战争开始以来的最低水平。国防部将继续推进驻阿美军今年5月前全部撤出的计划，但未来撤军计划的实施将视具体情况而定。

米勒在另一份声明中确认驻伊美军人数也已降至约2500人。他说，美军人数下降体现出伊拉克安全部队打击极端组织“伊斯兰国”能力的提升，并不代表美国政策发生变化。美军和打击“伊斯兰国”国际联盟军队将继续在伊拉克存在，以确保彻底击败“伊斯兰国”。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年底从伊撤军，仅留少量军人。2014年，“伊斯兰国”夺取伊拉克西部和北部大片地区，美国随后增兵伊拉克，但美军权限仅限于打击“伊斯兰国”以及为伊政府军提供支持与培训。

美国于2001年“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争。美国政府与阿富汗塔利班2020年2月底签署协议。美方承诺在135天内把驻阿美军从大约1.3万人缩减至8600人，剩余的美军和北约联军士兵将在14个月内撤离阿富汗。

(责编：高歌、杨牧)

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