本报记者 严 瑜

受新冠肺炎疫情影响，原定于2020年举行的日本东京奥运会延期至2021年夏天。然而近来，日本出现新一轮疫情反弹，给已被推迟的东京奥运会能否顺利举行又打上一个问号。日本放送协会（NHK）最新民调结果显示，近8成日本受访者认为，东京奥运会应该再次延期或直接取消。

信心降至低谷

针对日前外界传言东京奥运会将改到2032年举办的消息，日本东京奥组委1月12日辟谣称，已延期至2021年夏天举办的东京奥运会目前各项准备工作仍在稳步推进中。

国际奥委会新闻发言人近日也表示，国际奥委会将与日本一道，继续全力以赴在今年夏天安全成功地举办东京奥运会和残奥会。

自2020年12月以来，日本国内新冠肺炎疫情持续恶化。近半个月，日本确诊病例数连创新高。截至1月13日，日本全国累计感染人数突破30万。

面对形势严峻的疫情反弹，日本政府1月13日正式确定，将全面暂停所有外国人入境，直至2月7日。日本首相菅义伟当天晚间宣布，1月14日起将新冠肺炎疫情紧急状态实施范围扩大至大阪府、爱知县等7地。此前，日本首都东京及周边3个县已于1月8日起实施紧急状态，暂定持续至2月7日。

多家日媒最新民调显示，由于疫情形势迟迟不见好转，日本民众对成功举办东京奥运会的信心降至低谷。

冲击显而易见

“疫情给日本经济以及民众收入、就业带来的冲击是显而易见的。在此背景下，作为一项国际性赛事，东京奥运会的举办将会面临很大挑战。”中国社科院日本研究所研究员吕耀东在接受本报记者采访时称，最新民调结果显示出日本民众的担忧。

NHK于1月9日至11日对日本民众所做的调查显示，39%的受访者认为东京奥运会“应该再次延期”，38%认为“应该直接取消”；与之对比的是，仅16%的受访者认为“应该按计划举办”，相较2020年12月大幅下降了11个百分点。

日本共同社的最新民调也呈现相似结果：35.3%的受访者希望取消东京奥运会，44.8%的受访者支持再次推迟。

面对疫情挑战和民众忧虑，日本政府以及东京奥组委仍在努力释放“东京奥运会将在2021年夏天如期举行”的积极信号。东京奥组委主席森喜朗日前表示，绝不可能再让东京奥运会延期。

“一直以来，日本政府不仅希望通过东京奥运会来刺激国内经济，更想借此提振国民士气和国际影响力。”吕耀东分析称，日本政府仍对举办东京奥运会持坚定态度，希望完成这个夙愿。

急需打消担忧

“目前，日本政府正在采取措施，如推动修订《新型流感等对策特别措施法》、扩大疫情紧急状态范围等，以遏制疫情进一步蔓延。如果措施得当，那么东京奥运会仍有可能如期举办。”吕耀东说。

不过，日本国内对政府防疫措施的及时性和有效性褒贬不一。共同社称，在新冠肺炎疫情即将导致日本医疗体制崩溃之前，日本政府打出了“最后一张牌”，再次发布紧急状态宣言。但是日本政府因为轻视疫情，固守重视经济的方针，加之草率言行损害国民信赖，已经造成连锁反应。

“在是否举办东京奥运会这一问题上，日本政府及东京奥组委的态度与日本民众以及国际舆论的态度存在很大的‘温度差’。如果日本政府坚持举办东京奥运会，那么如何打消国内民众以及国际社会的担忧与质疑，来弥合‘温度差’？”吕耀东指出，采取有效举措，减少国内新冠肺炎感染人数的上升，为东京奥运会的如期举办营造良好环境，这是日本政府当前急需做的事。

(责编：白宇)