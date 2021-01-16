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西班牙对华出口逆势增长——

“中国经济迅速复苏发展具有重要意义”

本报驻西班牙记者 姜 波
2021年01月16日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，西班牙工业、贸易和旅游部发布对外贸易报告指出，因疫情持续蔓延，2020年前9个月，西班牙出口总额同比下降12.6%，而中国和西班牙双边贸易逆势增长，西班牙对华出口总额超过57亿欧元，同比增长19.6%。在西班牙主要出口目的国中，中国成为其出口贸易额唯一实现正增长的国家。

　　近年来，中西双边贸易保持稳步增长。目前中国是西班牙在欧盟外第一大贸易伙伴，西班牙是中国在欧盟内第五大贸易伙伴。西班牙舆论分析认为，2020年西班牙对华出口逆势增长并有望创出新高，主要得益于中国经济的稳健运行。西班牙智库Funcas国际宏观经济分析专家雷蒙德·托雷斯认为，中国积极推进新发展格局，中国国内市场需求旺盛、消费升级，包括农产品在内的西班牙商品正越来越多地进入中国市场。农产品在西班牙对外贸易中占据重要地位，2020年前9个月，农产品占西班牙出口总额的20%。

　　在中国市场的强劲表现，也为许多西班牙跨国企业的稳健运行提供了助力。“面对疫情冲击，中国经济迅速复苏发展具有重要意义。”西班牙钣金行业软件开发企业兰特公司负责人介绍说，2020年虽然该公司在全球其他一些市场业绩出现下滑，但中国市场业务却增长了19.4%。“更重要的是，2016年至今该公司全球业务增长了32%，其中中国市场增长了165%，增速远超其他国家。中国市场让我们对未来充满信心。”

　　“如果没有中国市场的强劲复苏，2020年我们公司的业绩可能会下滑40%。得益于中国市场的收益，公司业绩可以保持与2019年持平。”西班牙数控机械制造企业伊巴米亚总裁科尔多·阿兰蒂亚表示。受疫情影响，该公司业绩在全球很多传统市场都出现较大程度下滑，而在中国市场却表现亮眼。中国已成为该公司最大海外市场。

　　西班牙驻华使馆首席经济商务参赞卡洛斯·托尔托拉表示，中国政府通过实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳定和扩大就业，推动中国经济稳步前行。中国不断扩大对外开放，推出包括进一步缩减外商投资准入负面清单等一系列举措，为各国企业在华发展创造了有利环境。“中国不仅是2020年唯一实现经济正增长的主要经济体，也将成为全球最主要的消费市场之一，这必将给西班牙出口贸易带来更多发展机遇。”

　　（本报马德里1月15日电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年01月16日 03 版）
(责编：白宇)

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