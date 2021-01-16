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“人们对未来充满信心”（外媒看中国）

本报记者  曲  颂  刘玲玲  吴乐珺  张朋辉
2021年01月16日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　连日来，多家外媒报道中国武汉市疫情防控现状，以及武汉市安定有序的生活场景，肯定这座英雄城市在抗击疫情、恢复生产生活方面取得显著成效。

　　法新社1月11日刊发一篇观察报道称，武汉“沐浴在复苏之中”，居民对城市的复苏感到骄傲。文章写道：“周一早晨，在武汉，通勤人员去单位上班，公园和江边步行大道上不少人悠闲散步。如今，这座城市已经恢复了正常。”在接受法新社记者采访时，66岁的武汉市民熊先生说，武汉十分安全，武汉人民疫情防控意识非常高，他两岁的孙子出门都戴口罩。文章说，在长江边一个热闹的公园里，老年人在冬日的阳光下跳舞，有人戴着口罩，80岁的武汉市民钟女士说：“我们每天都来这里跳舞。”

　　彭博社记者选取了武汉一条遍布餐馆、酒吧的商业街拍摄视频。视频配文称：“人们出门社交、在外就餐，很多人戴口罩。”受访市民表示自己感觉很安全，武汉人民增加了疫情防控知识，提高了防护意识。

　　西班牙《先锋报》网站日前刊发一篇观察报道，题为《这就是武汉现在的日常》。文章通过在武汉担任青少年足球教练的巴塞罗那人塞尔希·穆莱特的视角，介绍武汉的疫情防控情况。去年9月，穆莱特重返在武汉的工作岗位。他表示，有了健康码，自己在武汉的日常生活“完全正常”，“武汉人的生活与以前没有什么不同，人们对未来充满信心”。

　　美国芝加哥WGN电视台报道认为，武汉成功控制住疫情的关键是戴口罩、大规模核酸检测和追踪接触者以及推行健康码。现在，餐馆重新开张，高速公路上车来车往，街道上行人络绎不绝。

　　英国《卫报》日前刊发图文报道称，最新的照片说明武汉市民的生活已经回到正轨，武汉战胜了疫情，消费和旅游升温。

　　美国《华盛顿邮报》刊登了一组武汉市民生活的图片，并配文称：“武汉人民已经恢复了许多正常活动，人们外出锻炼、购物、吃饭，愉快地拥抱着这座城市的夜生活。”

　　（本报北京、巴黎、华盛顿、布鲁塞尔1月15日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年01月16日 03 版）
(责编：白宇)

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