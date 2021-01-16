本报驻南非记者 万 宇

今年是落实中非合作论坛北京峰会成果的收官之年，新一届中非合作论坛会议将在塞内加尔举行。展望未来，中非将进一步凝聚共识，开拓创新，推进共建“一带一路”高质量发展，构建更加紧密的中非命运共同体，谱写合作共赢、共同发展的新篇章。

互利合作，传统友谊提升新高度

天刚蒙蒙亮，塞莱斯特就开始忙碌了。准备好饲料桶和托盘，做好消毒，她走进养鸡场的鸡棚，先给母鸡喂食，再把新鲜鸡蛋一个个捡起，小心翼翼地放在托盘上。

塞莱斯特家住马达加斯加首都塔那那利佛郊区的马哈扎扎镇。镇上许多农民都像她一样以养鸡为生。包括马哈扎扎镇在内的3个镇是马达加斯加的禽蛋业中心，鸡蛋总产量占全国40%。

过去，塞莱斯特的一件烦心事是这些鸡蛋的“安全”。由于道路运输条件差，超过10%的鸡蛋都会在运送过程中破损。2018年，中国政府援建的马达加斯加首都郊区公路项目正式启动。该公路将贯通塔那那利佛郊区三镇及沿线鸡蛋产区，全长19公里，包含交通安全设施、公交站场以及港湾式停车带等。公路通车后日均鸡蛋运输量将达15万个，因此它被当地人亲切地称为“鸡蛋路”。目前项目70%已经完工。

马哈扎扎镇镇长路易·费尔明·拉克托诺蒙贾那哈利介绍，疫情防控期间，公路建设并未停工。现在，工程开通了临时道路，出镇时间从原先的2小时缩减到半个多小时，鸡蛋破损率降到了5%以下，运输效率提高，物流成本下降，首都的物资也可以更快运到镇上。

“中国有句话叫‘要想富，先修路’。马哈扎扎镇也在通过修路摆脱贫困、实现富裕。这不仅是一条‘鸡蛋路’，更是马中两国的友谊之路。”路易说。

在非洲大陆，类似“鸡蛋路”这样的故事屡见不鲜。从肯尼亚草原上的内马铁路，到莫桑比克马普托跨海大桥，再到阿尔及利亚南北高速公路，中非合作铺设出一条条“友谊之路”。通过共建“一带一路”和中非合作论坛框架内合作，中国帮助非洲修建超过6000公里铁路、6000公里公路，建设近20个港口和80多个大型电力设施。

坦桑尼亚时事评论员弗朗西斯·塞姆温扎说，共建“一带一路”让坦桑尼亚民众从中受益，也给坦周边的多个非洲内陆国家提供了交通运输便利，改善了当地民众的生活。

莫桑比克前总统希萨诺表示，中非合作论坛和共建“一带一路”为双方互利合作提供了“开创性的方式”，将非中传统友谊提升到新的高度。

团结一心，中非关系再上新台阶

不久前，500吨紧急粮食援助运抵纳米比亚沃尔维斯湾港新集装箱码头，第一时间被分发到民众手中。“码头吞吐量大大增加，装卸效率提升一倍，运输车日通过量打破历史纪录！”纳米比亚港务局执行总监格尔德布鲁姆表示，疫情防控期间，航空陆路运输中断，中企修建的新码头发挥了至关重要的作用，货物吞吐量较往年增加30%。

面对疫情挑战，共建“一带一路”合作下建成的道路、桥梁、港口、机场、通信网络、发电设施等，有力支撑非洲国家抗击疫情和恢复经济。中方在非洲的1100多个共建“一带一路”合作项目坚持运行，近10万名中国技术和工程人员坚守岗位。一批铁路、公路和电站项目，克服困难陆续复工，为当地经济社会发展作出重要贡献。

“这个特殊的元旦令人难忘，我和中国同事们一起度过了欢乐时光。”肯尼亚姑娘恩卡莎·乔伊在斯瓦克大坝项目营地迎来了2021年元旦。去年底，中企承建的斯瓦克大坝顺利实现导流洞A、B洞全线贯通，为确保2021年大坝截流打下坚实基础。在这肯尼亚的深山里，中肯员工们共同挥洒汗水，共同迎接2021年的到来。

作为肯尼亚政府2030年远景目标的旗舰项目，斯瓦克大坝建成后，将为附近地区供水、发电和灌溉农田，受益居民将超过130万。100公里开外，正在建设的孔扎科技城，也将因此拥有稳定的供电供水系统。肯尼亚信息与通信部副部长杰罗米·奥奇昂说：“尽管疫情带来严峻挑战，但项目多方密切协作、团结一心，确保了工程进度。大坝建设顺利推进，对周边以及孔扎科技城的未来发展至关重要。”

津巴布韦中非经济文化交流研究中心研究员唐纳德·鲁沙布瓦表示，随着疫情防控取得进展，不少非中合作项目复工复产。

“后疫情时代，非中经贸合作必将更加深入，实现共赢。”苏丹双尼罗大学政治学教授哈桑·绍里认为，中国对非洲国家抗击疫情的支持不仅体现在物资援助、经验分享等方面，更着眼于非洲国家可持续发展，在经济民生领域的合作必将推动后疫情时代的非中关系再上新台阶。

发展对接，中非合作拥抱新机遇

大量数据和事实证明，中非合作成果在非洲大陆看得见、摸得着、接地气，改善当地民生，为非洲发展带来实实在在的变化，赢得越来越多的支持。

中国援建非洲24个农业技术示范中心，惠及50余万当地民众；中国在非洲援建130多个医疗设施，向非洲48国派遣医疗队队员2.1万人次，诊治患者约2.2亿人次；中国“万村通”项目进入非洲20多个国家，为1万个村庄安装数字电视……

在尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱看来，过去数十年，非中交流合作让非洲受益匪浅，极大提升了非洲在国际政治经济体系中的地位。“就非中关系而言，令人印象最深的是承前启后、持续连贯的合作机制。”

自2000年中非合作论坛成立以来，中非贸易额增长了20倍，中国对非直接投资增长了100倍。截至目前，46个非洲国家同中方签署共建“一带一路”相关合作文件，约占签署此类文件国家总数的1/3。

去年12月，中国与非洲联盟签署《中华人民共和国政府与非洲联盟关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》，是中国和区域性国际组织签署的第一个共建“一带一路”规划类合作文件。根据安排，中方将同非盟委员会建立共建“一带一路”合作工作协调机制，推动《合作规划》实施。

肯尼亚学者、世界银行前经济学家姆旺吉·瓦吉拉认为，《合作规划》将有效推动共建“一带一路”同非盟《2063年议程》对接，为非中合作创造新机遇。非洲和中国围绕“五通”领域，明确合作内容和重点项目，提出时间表和路线图，未来合作前景可期。

非盟贸易与工业委员阿尔伯特·穆昌加表示，共建“一带一路”同非洲自贸区建设相辅相成，将为非中经贸合作带来新的历史性机遇。

（本报约翰内斯堡1月15日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月16日 03 版）

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