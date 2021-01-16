人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

构建更加紧密的中非命运共同体

本报驻南非记者  万  宇
2021年01月16日05:52 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　今年是落实中非合作论坛北京峰会成果的收官之年，新一届中非合作论坛会议将在塞内加尔举行。展望未来，中非将进一步凝聚共识，开拓创新，推进共建“一带一路”高质量发展，构建更加紧密的中非命运共同体，谱写合作共赢、共同发展的新篇章。

　　互利合作，传统友谊提升新高度

　　天刚蒙蒙亮，塞莱斯特就开始忙碌了。准备好饲料桶和托盘，做好消毒，她走进养鸡场的鸡棚，先给母鸡喂食，再把新鲜鸡蛋一个个捡起，小心翼翼地放在托盘上。

　　塞莱斯特家住马达加斯加首都塔那那利佛郊区的马哈扎扎镇。镇上许多农民都像她一样以养鸡为生。包括马哈扎扎镇在内的3个镇是马达加斯加的禽蛋业中心，鸡蛋总产量占全国40%。

　　过去，塞莱斯特的一件烦心事是这些鸡蛋的“安全”。由于道路运输条件差，超过10%的鸡蛋都会在运送过程中破损。2018年，中国政府援建的马达加斯加首都郊区公路项目正式启动。该公路将贯通塔那那利佛郊区三镇及沿线鸡蛋产区，全长19公里，包含交通安全设施、公交站场以及港湾式停车带等。公路通车后日均鸡蛋运输量将达15万个，因此它被当地人亲切地称为“鸡蛋路”。目前项目70%已经完工。

　　马哈扎扎镇镇长路易·费尔明·拉克托诺蒙贾那哈利介绍，疫情防控期间，公路建设并未停工。现在，工程开通了临时道路，出镇时间从原先的2小时缩减到半个多小时，鸡蛋破损率降到了5%以下，运输效率提高，物流成本下降，首都的物资也可以更快运到镇上。

　　“中国有句话叫‘要想富，先修路’。马哈扎扎镇也在通过修路摆脱贫困、实现富裕。这不仅是一条‘鸡蛋路’，更是马中两国的友谊之路。”路易说。

　　在非洲大陆，类似“鸡蛋路”这样的故事屡见不鲜。从肯尼亚草原上的内马铁路，到莫桑比克马普托跨海大桥，再到阿尔及利亚南北高速公路，中非合作铺设出一条条“友谊之路”。通过共建“一带一路”和中非合作论坛框架内合作，中国帮助非洲修建超过6000公里铁路、6000公里公路，建设近20个港口和80多个大型电力设施。

　　坦桑尼亚时事评论员弗朗西斯·塞姆温扎说，共建“一带一路”让坦桑尼亚民众从中受益，也给坦周边的多个非洲内陆国家提供了交通运输便利，改善了当地民众的生活。

　　莫桑比克前总统希萨诺表示，中非合作论坛和共建“一带一路”为双方互利合作提供了“开创性的方式”，将非中传统友谊提升到新的高度。

　　团结一心，中非关系再上新台阶

　　不久前，500吨紧急粮食援助运抵纳米比亚沃尔维斯湾港新集装箱码头，第一时间被分发到民众手中。“码头吞吐量大大增加，装卸效率提升一倍，运输车日通过量打破历史纪录！”纳米比亚港务局执行总监格尔德布鲁姆表示，疫情防控期间，航空陆路运输中断，中企修建的新码头发挥了至关重要的作用，货物吞吐量较往年增加30%。

　　面对疫情挑战，共建“一带一路”合作下建成的道路、桥梁、港口、机场、通信网络、发电设施等，有力支撑非洲国家抗击疫情和恢复经济。中方在非洲的1100多个共建“一带一路”合作项目坚持运行，近10万名中国技术和工程人员坚守岗位。一批铁路、公路和电站项目，克服困难陆续复工，为当地经济社会发展作出重要贡献。

　　“这个特殊的元旦令人难忘，我和中国同事们一起度过了欢乐时光。”肯尼亚姑娘恩卡莎·乔伊在斯瓦克大坝项目营地迎来了2021年元旦。去年底，中企承建的斯瓦克大坝顺利实现导流洞A、B洞全线贯通，为确保2021年大坝截流打下坚实基础。在这肯尼亚的深山里，中肯员工们共同挥洒汗水，共同迎接2021年的到来。

　　作为肯尼亚政府2030年远景目标的旗舰项目，斯瓦克大坝建成后，将为附近地区供水、发电和灌溉农田，受益居民将超过130万。100公里开外，正在建设的孔扎科技城，也将因此拥有稳定的供电供水系统。肯尼亚信息与通信部副部长杰罗米·奥奇昂说：“尽管疫情带来严峻挑战，但项目多方密切协作、团结一心，确保了工程进度。大坝建设顺利推进，对周边以及孔扎科技城的未来发展至关重要。”

　　津巴布韦中非经济文化交流研究中心研究员唐纳德·鲁沙布瓦表示，随着疫情防控取得进展，不少非中合作项目复工复产。

　　“后疫情时代，非中经贸合作必将更加深入，实现共赢。”苏丹双尼罗大学政治学教授哈桑·绍里认为，中国对非洲国家抗击疫情的支持不仅体现在物资援助、经验分享等方面，更着眼于非洲国家可持续发展，在经济民生领域的合作必将推动后疫情时代的非中关系再上新台阶。

　　发展对接，中非合作拥抱新机遇

　　大量数据和事实证明，中非合作成果在非洲大陆看得见、摸得着、接地气，改善当地民生，为非洲发展带来实实在在的变化，赢得越来越多的支持。

　　中国援建非洲24个农业技术示范中心，惠及50余万当地民众；中国在非洲援建130多个医疗设施，向非洲48国派遣医疗队队员2.1万人次，诊治患者约2.2亿人次；中国“万村通”项目进入非洲20多个国家，为1万个村庄安装数字电视……

　　在尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱看来，过去数十年，非中交流合作让非洲受益匪浅，极大提升了非洲在国际政治经济体系中的地位。“就非中关系而言，令人印象最深的是承前启后、持续连贯的合作机制。”

　　自2000年中非合作论坛成立以来，中非贸易额增长了20倍，中国对非直接投资增长了100倍。截至目前，46个非洲国家同中方签署共建“一带一路”相关合作文件，约占签署此类文件国家总数的1/3。

　　去年12月，中国与非洲联盟签署《中华人民共和国政府与非洲联盟关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》，是中国和区域性国际组织签署的第一个共建“一带一路”规划类合作文件。根据安排，中方将同非盟委员会建立共建“一带一路”合作工作协调机制，推动《合作规划》实施。

　　肯尼亚学者、世界银行前经济学家姆旺吉·瓦吉拉认为，《合作规划》将有效推动共建“一带一路”同非盟《2063年议程》对接，为非中合作创造新机遇。非洲和中国围绕“五通”领域，明确合作内容和重点项目，提出时间表和路线图，未来合作前景可期。

　　非盟贸易与工业委员阿尔伯特·穆昌加表示，共建“一带一路”同非洲自贸区建设相辅相成，将为非中经贸合作带来新的历史性机遇。

　　（本报约翰内斯堡1月15日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年01月16日 03 版）

(责编：白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved