人民网北京1月15日电 据外交部网站消息，15日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

问答实录如下：

总台央广记者：王毅国务委员兼外长刚刚结束了对此次东南亚之行第三站文莱的访问。你可否介绍此访情况？

赵立坚：访问期间，王毅国务委员兼外长会见文莱苏丹哈桑纳尔，同文莱外交事务主管部长艾瑞万、首相府部长兼财经事务主管部长刘光明举行会谈并共同会见记者。他们共同主持中文政府间联合指导委员会第二次会议。王毅国务委员还会见了东盟秘书长林玉辉。中文双方宣布在两国政府间联委会框架下启动能源合作工作组，就尽快成立海上合作工作组保持沟通，共同推动相关领域合作。

今年是中文建交和中国—东盟建立对话关系30周年，又恰逢文莱出任东盟轮值主席国。中方愿同文方一道，以“双30年”为契机，积极对接中方“二〇三五年远景目标”和文方“2035宏愿”，围绕抗疫、发展两大主题，从双边、多边两个层面规划合作，以共建“一带一路”为引领，推动各领域合作提质升级，为两国和地区人民带来更大福祉。中方支持文方担任东盟轮值主席国，希同文方共同努力提升中国—东盟关系，推动《区域全面经济伙伴关系协定》早日生效，构建中国—东盟网络安全共同体，提高公共卫生合作水平，打造蓝色经济伙伴关系。

湖北卫视记者：据报道，世卫组织国际专家组中，有两人因抗体检测呈阳性未能登机，但他们核酸检测未呈阳性。你可否澄清一下中方关于外国人入境的政策？是仅根据核酸检测结果，还是抗体检测阳性也无法入境？中方对此有何评论？

赵立坚：大家昨天也十分关心这方面的情况。经双方协商，中方同意世界卫生组织专家组于1月14日来华，同中方科学家一起就新冠病毒溯源进行联合科研合作。昨天中午，国际专家组13名成员已顺利抵达武汉并入住隔离饭店。

中方的远端检测规定，是根据当前国际疫情形势，参照多国做法做出的安排，目的是在确保防疫安全的前提下，保障中外人员往来有序进行。这既是为了维护中国国内来之不易的疫情防控成果，也有利于最大程度降低来华人员自身途中交叉感染风险，维护大家的健康安全。去年11月，中方就已公开发布了《关于搭乘航班赴华人员须凭新冠病毒核酸检测及血清抗体检测双阴性证明登机的通知》，大家可以登录有关中国驻外使馆官网查阅原文。中方将严格遵循相关防疫规定和要求，为世卫专家来华开展溯源国际合作提供相应支持和便利。

我也向相关部门进行了了解。世卫组织专家组的15名成员中，有2名专家在新加坡机场转机检测期间，IgM血清抗体检测呈阳性。根据有关防疫规定要求，自新加坡出发，搭乘航班赴华的中、外籍旅客，应于登机前2天内完成新冠病毒核酸和血清检测，凭核酸检测阴性证明和血清特异性IgM抗体检测阴性证明，即双阴性证明，之后，申领带“HS”标识的绿色健康码或健康状况声明书。出于对世卫组织工作的支持，中方同意对有关专家进行第二轮IgM抗体检测，结果显示1名专家检测为阴性，我们已同意其来华，另1名专家仍为阳性。我们将继续同世卫组织就相关事宜保持沟通，为双方开展溯源合作共同做出努力。

彭博社记者：特朗普政府以小米公司、中海油、中国商飞等与军方有关联为由将其列入黑名单，请问外交部对此有何评论？

赵立坚：特朗普政府泛化国家安全概念，滥用国家力量一再无端打压中国企业，中方对此坚决反对。美方有关行径逆历史潮流而动，违背其一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则，干扰中美之间正常经贸和投资合作，打击外国企业在美投资的信心，也终将损害美国企业和投资者的利益。这是美国一些人“损人不利己”的又一例证。

美国军民融合政策历史可以追溯到第一次世界大战前。美国政府一直是军民融合政策主推手，正在全方位、多领域加快实施军民融合。美国很多大型跨国公司本身就是“军民融合体”，其经营范围、产品类型跨越军民领域。特朗普政府出台上述措施，再次向世人展示了什么是单边主义，什么是双重标准，什么是霸凌行径。

中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益，坚决支持中国企业依法维护自身权益。

新华社记者：海关总署昨天公布的数据显示，2020年中国进出口总值超32万亿元人民币，同比增长1.9%。中国成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。发言人对此有何评论？

赵立坚：2020年，在世界经济增长和全球贸易因为新冠肺炎疫情遭受冲击的背景下，中国外贸进出口实现了快速回稳、持续向好，展现了强大的韧性和综合竞争力。中国外贸进出口从2020年6月起，连续7个月实现正增长，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。根据WTO和各国已公布的数据，2020年前10个月，中国进出口、出口、进口国际市场份额分别达12.8%、14.2%、11.5%，这些数字均创历史新高。这些数字充分表明，中国率先控制住疫情并实现复工复产，不仅有利于促进国际贸易发展，也有利于各国抗击疫情、维护全球供应链稳定、推动世界经济复苏。

中国的开放发展不会止步。中国将继续全面提高对外开放水平，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为各国提供广阔市场和发展机遇，也将促进世界经济复苏和增长。我们也愿与各国一道，推动经贸合作早日恢复正常。

共同社记者：第一，最近王毅国务委员在外访问过程中多次向多国表示将开展疫苗的援助和合作。跟美国或者英国的产品相比，中国国产疫苗在向第三国提供时在生产、保存、运输方面有什么优越性？第二，据报道，日前“人权观察”组织发表了一份报告，其中特别提到了疫情早期在武汉报道疫情的几名中国公民。请问中方是否有具体消息可以提供？

赵立坚：关于第一个问题，据我了解，一些中国新冠疫苗确实不需要超低温的冷链运输和储存。中国疫苗也具有很好的有效性和安全性。对于绝大多数国家，特别是发展中国家来说，使用中国有关疫苗确实是有一定优势。你也可以向专业部门和有关企业去具体了解。

疫苗接种是控制传染病大流行的最有力武器。中国政府高度重视新冠病毒疫苗的研发工作，指示相关政府部门和疫苗企业、科研单位、医疗机构等遵循人民至上、生命至上的理念，把疫苗安全性作为第一原则，切实把好疫苗质量关，统筹推进疫苗研发和接种医疗保障等工作。中国目前进入临床试验的有14款疫苗，进入Ⅲ期临床试验的有5款疫苗。动物实验、I、Ⅱ、Ⅲ期临床试验已经充分验证了有关疫苗的安全性。有一些已经在世界高水平的杂志上发表了结果，也得到了世界卫生组织和有关国家的高度认同。中方已郑重承诺，在新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性做出中国贡献。国务院联防联控机制日前就重点人群新冠病毒疫苗接种工作等方面举行了多场发布会，详细介绍了有关情况，如果你感兴趣的话，你可以查阅。

第二个问题，你提到的这个所谓的人权组织一贯戴着有色眼镜，充满意识形态偏见，其言论不值一驳。至于你提到的有关个案，我不掌握有关情况。

《中国日报》记者：近日，美中贸易全国委员会发布了一篇报告，指出美国长期从美中贸易中受益，2019年对华出口为美国创造了120万个就业岗位。对华贸易战未能提振美国经济，反而导致美经济增长减缓，就业岗位流失最高达24.5万个。报告呼吁政策制定者减少对华关税，以刺激美经济增长和就业。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我们也注意到有关报告。有关内容充分说明，中美经贸关系的本质是互利共赢。特朗普政府对华发起贸易战并不能解决美国自身的问题，只会损人害己。我们希望美方认真倾听国内理性声音，同中方相向而行，为中美经贸合作健康发展营造有利氛围，以更好增进两国人民的共同福祉。

香港中评社记者：据报道，美国国土安全部13日公布了一份战略行动计划，宣称国土安全部将从边境安全和移民、贸易和经济安全、网络安全和关键基础设施、海上安全四个方面应对中国对美构成的威胁。中方对此有何评论？

赵立坚：美国国土安全部出台的这个文件大肆渲染所谓“中国威胁”，是美国本届政府炮制的又一篇不光彩的“谎言大杂烩”，是又一份典型的基于谎言的行动计划，充分暴露了美国国内反华势力对中国发展的极度恐惧、焦虑的不健康心态。

我要重申，中国坚定不移走和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。美国个别政客不断污蔑抹黑中国，我倒想问一问，究竟是谁公然频频干涉别国内政？是谁泛化国家安全、滥用国家力量无理打压他国企业？是谁对自己盟友在内的其他国家搞大规模、无差别的窃听窃密和网络攻击？是谁是名副其实的“黑客帝国”、“窃听帝国”？又是谁频繁派军机军舰到南海耀武扬威，挑起事端，唯恐天下不乱？国际社会对此自有公论。

美方应该停止制假贩假，停止炮制和散布政治病毒和政治谎言，停止采取任何损害中国利益的行动。中方将继续针对美方错误言行做出正当、必要反应，坚定维护自身主权、安全、发展利益。

路透社记者：有报道称，中国正考虑允许此前滞留在港口的部分澳大利亚煤炭清关，禁令出台之前运抵的澳大利亚煤炭将得到许可。请问外交部对此有何评论？

赵立坚：我不了解你说的有关情况。中方此前已经多次就澳大利亚输华煤炭问题表明立场。中方依法依规加强对进口煤炭的质量安全检查和环保项目检测，以更好地保护中国企业的合法权益和环境安全。有关措施符合中国法律法规和国际惯例，也是对中国国内产业和消费者负责任的行为，不针对任何特定国家或产品。

印度报业托拉斯记者：你可否提供来华世卫工作组所有专家的姓名和国籍？另外，关于中国对外提供疫苗的政策，包括作为国际公共产品向各国提供的承诺，我们知道中国公民可以免费接种，那么，对发展中国家，中方会免费或以优惠价格提供吗？

赵立坚：关于第一个问题，请向世卫组织或者中方主管部门询问。

关于第二个问题，中方已经多次宣布，中国疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供。中方将说到做到。

路透社记者：美国会—行政部门中国委员会（CECC）称去年以来有新证据表明在新疆发生了反人类罪，有可能存在种族灭绝，请问外交部有何回应？

赵立坚：这几天我已经多次介绍了新疆的真实情况，也驳斥了关于新疆的种种谣言。你所说的这个所谓“委员会”一直戴着有色眼镜，炮制各种不实言论，对中国进行无端指责。他们的言论不值一驳。

《南华早报》记者：第一，美国国务卿蓬佩奥14日发表声明宣布，美方将对与南海岛礁建设有关联的中国国企高管和军方官员实施签证限制。你对此有何回应？第二，美国检察官宣布，麻省理工学院教授陈刚因隐瞒在从事美国政府资助的纳米技术相关研究期间为中国政府工作的事实而在周四被逮捕并面临刑事指控。中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，美方做法违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，完全是霸权主义行径。今天是星期五，我就不浪费时间再批驳这位美国国务卿了。他是虚假信息的最大传播者。

关于第二个问题，我不掌握你提到的情况。我想重申，中国政府一贯要求有关人才交流合作必须建立在遵守法律、秉持科学诚信以及恪守职业道德的基础上。中方有关政策举措与各国通行做法并无本质区别。美方一些部门在办理有关案件时，应该专业、公平行事，停止搞政治操弄，停止对中方有关引才计划的污名化，停止干扰破坏中美在科技、人文领域的正常交流与合作。

印度广播公司记者：关于与发展中国家的疫苗合作，之前外交部例行记者会曾提及，中方将向发展中国家提供疫苗。鉴于中国已加入“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX），我理解COVAX成员国将以优惠价格或以援助方式提供疫苗。请问中国相关政策是否会与COVAX有所不同？

赵立坚：中方已多次介绍有关立场。中方已正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”。我们支持中国疫苗研发企业参与“实施计划”，与有关发起方合作向发展中国家提供疫苗，并一直为此提供积极协助。

《环球时报》记者：美国政府日前解密的“印太战略”文件提到，要阻止中国在印太地区建立势力范围和分化美国盟友伙伴，降低地区国家对华经济依赖，替代“一带一路”，还要与印度等国合作制衡中国，抵制中国损害其他国家主权安全的行为。中方对此有何评论？

赵立坚：我日前已就美方公布的这份文件表明了严正立场，强调它犯下了严重错误。文件中提到的有关说法十分荒谬，充分暴露了特朗普政府借所谓“印太战略”抹黑和遏制中国、破坏地区和平稳定的图谋。

中国同周边国家发展关系，始终坚持睦邻友好、相互尊重、平等相待，致力于构建新型国际关系和人类命运共同体。中国从不谋求势力范围，更不像美国那样拉帮结派、搞小圈子。美方个别政客对中国的指责是以己度人，正好成了自己的镜子。美国搞集团对抗和冷战零和思维不符合时代潮流，违背地区国家共同意愿，注定遭到唾弃。

中国始终坚持开放包容、合作共赢，致力于与周边国家一道，促进地区共同发展。亚洲是全球经济发展的高地，亚洲国家在抗击疫情和经济复苏中表现出色，得益于地区国家相互支持和密切合作。“一带一路”遵循共商共建共享的原则，是深受地区国家欢迎的公共产品。区域全面经济伙伴关系协定的签署，表明亚洲国家深化合作的强烈意愿。美国个别政客想在本地区人为地搞“筑墙”、“脱钩”、“断链”，违背经济规律和人心所向，注定没有出路。

中国坚定不移走和平发展道路，坚定致力于同地区国家一道，坚持通过友好协商解决矛盾分歧，维护和平稳定，促进共同安全。特朗普政府为了一己之私，挑拨其他国家间关系、制造和激化矛盾，唯恐天下不乱，是损害地区国家主权安全、破坏地区和平稳定的始作俑者。我们相信地区国家能够做出明智的判断，不会受美国个别政客蛊惑，更不会为他们火中取栗。

中美都是亚太国家，在亚太地区拥有广泛共同利益，有责任共同促进地区稳定繁荣。我们希望美方回归理性，摒弃过时思维，客观看待中国发展，切实尊重地区国家的利益和愿望，为地区和平发展发挥建设性作用。

(责编：刘洁妍、吴成良)