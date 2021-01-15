原标题：创设五年，亚投行的这份成绩单令人瞩目

新华社北京1月15日电 题：创设五年，亚投行的这份成绩单令人瞩目

新华社记者刘红霞、于佳欣、邹多为

2016年1月16日，北京钓鱼台国宾馆，历经800多天筹建的亚洲基础设施投资银行正式扬帆启航。

“众人拾柴火焰高。亚投行是各成员国的亚投行，是促进地区和世界共同发展的亚投行。”开业仪式上，中国国家主席习近平为亚投行标志物“点石成金”揭幕，并为亚投行驶向广阔的蓝海指明航向。

五年来，这家由中国倡议设立的新型多边开发银行，如何“点石成金”？何以朋友圈越来越大？未来又将“投”向何方？

朋友圈越来越大、“信任票”越聚越多

2020年末，随着铁锨挥动，亚投行投资支持的斯里兰卡保障房项目破土动工。

“在亚投行支持帮助下，‘居者有其屋’的美好愿景正逐步实现！”项目奠基仪式上，斯里兰卡城市发展与住房部常务秘书佩雷拉难掩兴奋。

这个项目，是亚投行开业五年来投资的108个项目之一。翻看亚投行的投资年鉴，2016年批准项目8个、2017年15个、2018年12个、2019年28个、2020年45个。

与之相对应的，是亚投行“投”出去的资金持续攀升：2016年至2020年，亚投行批准的投资额分别为16.9亿美元、25亿美元、33.1亿美元、45.4亿美元和99.8亿美元，累计达到220.2亿美元。

项目越做越多，朋友圈也越来越大。五年来，亚投行从57个创始成员发展到分布六大洲的103个成员，数量仅次于世界银行。

“亚投行成员数量不断增加，直接表明国际社会对我们投下越来越多‘信任票’。”亚投行行长金立群说，正因为亚投行始终坚持共商共建共享理念，按国际原则、国际规范管理银行，公信力才得以不断提升。

从某种意义上讲，亚投行公信力不断提升，折射出中国作为负责任大国的公信力不断得到认可。

有媒体注意到，亚投行批准的贷款中，前四大流向依次为南亚、东南亚、西亚、中亚，而作为最大股东的中国，无论是贷款金额还是项目数量，都“甘为人后”，一些质疑之声不攻自破。

以高标准赢得“金字招牌”

亚投行成立运营之初，国际上有一些声音：发展中国家倡建的机构，能达到国际标准并且保证不腐败吗？

事实胜于雄辩。

早在开业第二年，亚投行便凭借“高颜值”和“高品质”斩获标准普尔、穆迪、惠誉等三家国际评级机构的最高信用评级，并得到巴塞尔银行监管委员会的零风险权重认定。

赢得“金字招牌”不易，保住“金子招牌”更难。金立群告诉记者，3A评级不是博士学位，不是终身制，干得不好随时可能被降级。

“我们始终秉承国际通行标准和规范来管理银行。”他说，亚投行在借鉴已有国际金融机构标准体系之外，不断探索新的管理办法。比如，建立问责制，把银行董事会和管理层的各自职责更好区分开来，行长向董事会负责。“换句话说，如果管理上出了问题，行长是要负责的。”

在印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺看来，“没有政治色彩”是亚投行的一大魅力所在。“贷款无附加条件、资金来自各个成员，亚投行提高了资金使用效率，真正做到富帮穷、强助弱，降低地区内不同国家的发展差距。”

金立群透露，成立至今，亚投行的实绩打消了成立之初其他国家的疑虑。“我们有非常严格的内部审计系统，绝对不允许腐败。”

危机是检验管理水平的试金石。新冠肺炎疫情暴发以来，亚投行迅速行动，2020年4月初，宣布推出50亿美元危机恢复基金。就在当月下旬，亚投行把基金规模增加到100亿美元。随后，亚投行再次“加码”，基金规模扩大到130亿美元。截至目前，亚投行已经在这一框架下批准了70.75亿美元贷款。

哈萨克斯坦总统战略研究所首席研究员多多诺夫说，在全球经济经历大萧条以来最困难的时刻，亚投行的贷款是帮助一些国家渡过难关和保证后续发展的重要资金保障。

韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞认为，亚投行的务实之举不仅为成员提供了经济援助，也彰显出其在协调应对全球重大危机时的重要作用。

新起点迈向更广阔空间

回望五年，硕果累累；展望未来，前景可期。

新冠肺炎疫情给世界带来的冲击不容忽视：世界经济面临更大不确定性，越来越多国家债务风险加剧，基础设施互联互通难以恢复正常水平……

后疫情时期，亚投行如何帮助亚洲地区乃至世界应对挑战，在实现包容性和可持续发展中发挥更大作用？

有挑战，更有机遇。“五年的成绩给了我们前行的信心，但我们丝毫不能沾沾自喜，要以更大责任和使命推动亚投行迈向更高水平、更高标准建设。”金立群说。

基础设施，是亚投行的核心关切和投资主题。

拓展社会基础设施，建设绿色基础设施，动员私营资本，促进互联互通和区域合作，建设技术驱动的基础设施——亚投行为后疫情时期列出五大战略优先项。

不久前，亚投行发布的未来十年发展战略也明确了具体指标：到2025年气候融资占比将达50%，到2030年，跨境互联互通将占25%至30%，私营资本将占50%。

“基础设施建设永无止境。”金立群说，“面向未来的基础设施”意味着既能促进当地经济社会发展，又不对生态环境“留脚印”；能将传统基础设施与数字技术更好地融合；既能发挥好公共资本作用，又能动员更多私营资本参与……

未来更加聚焦社会化基础设施——

未来，亚投行在继续专注核心基础设施的同时，会逐步加大包括卫生、教育、医疗等社会基础设施的投资。2021年，会进一步加大应对疫情的资金投入……

未来更加聚焦绿色基础设施——

“我们不仅支持新能源本身，更要考虑如何帮助所在国有效实现能源转化。”金立群说，比如在亚洲国家城市化建设中，基础设施能不能做到最大限度节省能源？能否最大限度发挥公交的作用？能否降低大楼每一平方米的能耗？

未来更加聚焦技术驱动的基础设施——

“数字基础设施很多时候是渗透在传统基础设施中的，建设数字基础设施并不是要否定传统投资另起炉灶，而是通过人工智能等新技术，改造和提升传统基础设施的运营效率，以发挥更好效益。”金立群说。

大门永远敞开，拓展更多样化的货币贷款，注重更大范围、更高水平的互联互通……一幅亚投行未来发展的蓝图正徐徐展开。

不忘初心，与时俱进。

新起点上，迈向更高标准、更高质量的亚投行，必将打造成推动全球共同发展的新型多边开发银行、与时俱进的新型发展实践平台、高标准的新型国际合作机构和国际多边合作新典范，更好推动构建人类命运共同体。（参与采写：贾伊宁）

(责编：刘洁妍、杨牧)