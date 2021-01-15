原标题：美国公布对英国等国数字税“301调查”结果

新华社华盛顿1月14日电（记者高攀 许缘）美国贸易代表办公室14日公布对英国、西班牙和奥地利数字服务税的“301调查”结果，称这三国的数字服务税“歧视”美国企业、不符合国际税收普遍原则，但未宣布关税惩罚措施。

美国贸易代表办公室表示，美方目前不会针对上述调查结果采取任何具体措施，但会继续评估所有可用政策选项。美国贸易代表莱特希泽在声明中说，对参与国际商品和服务贸易的企业征税是一项重要议题，最好由各国一起寻找解决方案。

美国贸易代表办公室上周宣布，暂不执行此前对法国输美商品加征关税的计划，以和美国针对其他贸易伙伴数字服务税开展的“301调查”进行协调。美国贸易代表办公室还宣布，印度、意大利和土耳其数字服务税“歧视”美国企业，不符合国际税收普遍原则，但未宣布关税惩罚措施。

去年6月，美国贸易代表办公室宣布开始对欧盟、英国、意大利、巴西、印度等10个贸易伙伴已执行或正在考虑的数字服务税发起“301调查”。美国贸易代表办公室表示，欧盟、捷克、巴西和印度尼西亚提议的数字服务税仍在考虑当中尚未生效，美方相关调查也还在进行中。

所谓“301调查”源自美国《1974年贸易法》第301条。该条款授权美国贸易代表可对他国的“不合理或不公正贸易做法”发起调查，并可在调查结束后建议美国总统实施单边制裁。

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