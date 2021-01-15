德国这两天将迎来一场重要会议。总理默克尔所在的基督教民主联盟（基民盟）定于15日、16日召开党员代表大会，将选出新一任党主席。

鉴于“掌舵”德国15年多的默克尔已再三表态不再竞选总理，这次党代会备受关注。默克尔走后谁来“接班”？外界希望从这次会议看出一点眉目。

2020年11月16日，德国总理默克尔在柏林出席新闻发布会后离开。新华社/法新

一波三折

基民盟是德国联邦议院第一大党，党主席有较大几率成为未来总理。德国前总理康拉德·阿登纳、路德维希·艾哈德、库尔特·格奥尔格·基辛格、赫尔穆特·科尔以及现任总理默克尔，都曾担任基民盟党主席。

2018年10月，默克尔宣布不再参选基民盟党主席，未来也将不再竞选联邦总理，拉开了德国“后默克尔时代”的序幕。谁来“接班”成为悬念。

当年12月，基民盟党代会上选举安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔担任党主席。然而，这名有“小默克尔”之称的女主席似乎没有展现应有领导力，无力约束一些党内实力派人士以及地方党组织的活动。2020年2月，图林根州州长选举中，当地基民盟被指与右翼民粹主义政党德国选择党“暗中勾结”，跨越了德国主流政党不与选择党合作的“政治红线”。受此风波影响，克兰普-卡伦鲍尔辞去党主席职务，放弃参选总理。

2020年2月24日，在德国首都柏林的德国基督教民主联盟（基民盟）总部，安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔出席新闻发布会。新华社记者 单宇琦 摄

就在“接班”默克尔的竞逐再度开启时，新冠疫情在德国迅速蔓延，基民盟党代会两次延期。眼看德国定于2021年9月举行的联邦议院选举迫在眉睫，基民盟最终决定本月15日、16日召开党代会。

本次会议将在线上举行，1001名基民盟党代表线上投票或线下邮寄选票，22日基民盟将宣布最终统计结果。

谁最有戏？

目前，基民盟有三名热门候选人：

——“亲商领袖”弗里德里希·默茨

2020年2月25日，在德国首都柏林，弗里德里希·默茨出席新闻发布会。新华社记者 单宇琦 摄

默茨现年65岁，律师出身，曾任欧洲议会议员、德国联邦议院议员。他属于默克尔在基民盟内的对立派别。德国媒体津津乐道于他与默克尔的“个人过节”，甚至将他此次参选描述为“寻求复仇”。

基民盟与姊妹党基督教社会联盟（基社盟）合称联盟党。2000年，默茨出任联邦议院联盟党党团主席。仅两年后，默克尔出任党团主席。2002年，默克尔试图代表基民盟竞选总理，遭到默茨反对，不得不让出机会。

默茨后来退出政界，在安永、德国汇丰、德国黑石等多家企业任职。基于他与德国企业和市场的联系，被视作基民盟党内的“亲商派”。一些分析师认为，默茨如果出任基民盟主席，或许会执行一条“向右转”的政策，从而拉拢一部分投向右翼选择党的选民和政客。

——“地方大员”阿明·拉舍特

2020年2月25日，在德国首都柏林，德国北莱茵-威斯特法伦州州长阿明·拉舍特出席新闻发布会。新华社记者 单宇琦 摄

拉舍特现年59岁，从政前是记者，曾担任欧洲议会议员、德国联邦议院议员，2017年出任北威州州长。州长任上，拉舍特对一些黑帮势力采取铁腕手段赢得赞誉，他的治理也使基民盟在北威州获得较高认可度。

德国媒体将拉舍特视作默克尔的忠实铁杆。2015年难民危机时他坚持“欢迎政策”，现阶段又倾向收紧移民政策，政策主张时刻与默克尔保持同步。如果当选基民盟主席，拉舍特可能会较大程度上继承默克尔的政策。

——“外交老手”诺贝特·勒特根

1月8日，在德国柏林的基民盟总部，诺贝特·勒特根出席一场讨论会。新华社/法新

勒特根现年55岁，曾任基民盟副主席、联邦环境部长，现任联邦议院外交委员会主席。

克兰普-卡伦鲍尔宣布辞职后，勒特根最先宣布将参选基民盟主席，是媒体预料之外的候选人。

勒特根主张基民盟应该坚定地走中间路线。另外他寻求将基民盟“现代化”，强调基民盟应该设计一系列可信赖的环境政策，以获得年轻选民的支持。

疫情弄人

持续的新冠疫情改变了基民盟党代会的形式，也改写了党主席选情走势。

2020年2月末，民调机构福沙舆论调查所的一份调查表明，拉舍特更受基民盟选民青睐，支持率为53%，高于默茨和勒特根。

而在疫情中，由于拉舍特治理的北威州是疫情重灾区，一些疫情防控方式饱受诟病，致使其支持率大幅下滑。

最新民调结果显示，三名候选人的支持率十分接近。默茨领先，支持率为29%，拉舍特与勒特根的支持率均为25%。

按照以往经验，当选基民盟主席，就有较大概率成为未来总理。然而，还是疫情原因，这次的“接班人”难以根据经验来推测。

在德国联邦议院选举中，基民盟与基社盟以“联盟党”的形式共同参选。理论上，当总理的也可以是基社盟成员。只是基社盟仅活跃在德国巴伐利亚州，是地方性政党。而基民盟在其他联邦州活动，“势力范围”更广。德国历史上尚未有基社盟成员出任总理的先例。

不过，新冠疫情也许会创造历史。

现阶段，基社盟主席马库斯·泽德成为“接班”黑马的呼声日益增高。原因是泽德作为巴伐利亚州州长，在本州推行较为严格的防疫措施，如“封城”、强制要求佩戴口罩等，一些防疫措施甚至走在联邦政策之前。

INSA舆情研究所去年发布一份名为《谁最能代表您的利益》的民调，结果显示泽德居首位，默克尔位居第二。不少民调也显示，泽德可能担任下一任德国总理。

从德国的民意支持率不难看出：谁能控制好疫情，谁就获得民心。

(责编：艾雯、杨牧)