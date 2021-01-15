原标题：澳经济学家：全球贸易体系改革对经济复苏至关重要

新华社悉尼1月15日电（记者郝亚琳）澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔日前接受新华社记者专访时表示，如果全球贸易体系不进行改革，对开放贸易信心将严重受挫，并影响全球经济从新冠疫情冲击中复苏，损害经济长期增长潜力。

德赖斯代尔表示，过去一年，《区域全面经济伙伴关系协定》签署、中欧投资协定谈判完成等标志着多项区域或双边投资贸易安排取得积极进展。但与此同时，一些国家贸易保护主义和单边主义抬头对全球贸易体系造成破坏性冲击，全球贸易体系仍处于危机之中。

他认为，中国和东亚经济崛起正是得益于开放、透明和以规则为基础的全球贸易体系。

德赖斯代尔还表示，二十国集团、亚太经济合作组织等主要全球和区域性组织，在改革全球贸易体系、恢复对开放贸易信心的过程中，可以发挥重要作用。比如，二十国集团可以成立一个同亚洲国家密切互动的特别工作组，传递出各国对建设性改革的高级别承诺，加强全球经济长期复苏的向好预期。《区域全面经济伙伴关系协定》等区域性贸易协定也可为探索改革途径提供机会。

此外，他还表示，数字鸿沟是经济全球化和全球持续繁荣所面临重大挑战。各国应致力于解决数字治理有关问题，建立一个可行的多边数字贸易体制。

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