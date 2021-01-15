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印尼地震死亡人数升至35人 暂无中国公民伤亡

2021年01月15日16:58 | 来源：新华网
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新华社雅加达1月15日电（记者余谦梁 郑世波）印度尼西亚西苏拉威西省抗灾署15日说，西苏拉威西省当天凌晨发生的6.2级地震已致35人死亡，另有637人受伤，其中重伤189人。

据中国驻印尼大使馆消息，截至目前没有收到中国公民在地震中伤亡的报告。

印尼国家抗灾署在一份声明中说，受灾地区已有1.6万人被紧急撤离，安置在10个临时避难所。在西苏拉威西省首府马穆朱，数百间民房、省政府一栋大楼，还有一家酒店、医院和超市在地震中遭到严重损毁。当地电力中断，通信时断时续。连接马杰内县和马穆朱的公路因发生多处滑坡而交通中断，目前尚未恢复。

声明说，印尼国家抗灾署联合印尼国民军和警察、国家搜救局、当地卫生机构人员和志愿者组成的救援队正在积极救治伤员、搭建紧急避难所、帮助民众撤离并统计人员伤亡和财产损失。声明表示，灾区除急需食品、毛毯和垫子、帐篷、医疗物资外，还需要挖掘机等重型机械和通信设备。

据印尼气象、气候和地球物理局网站报告，雅加达时间1时28分（北京时间2时28分），西苏拉威西省马杰内县境内发生6.2级地震，震源深度10公里。

印尼地处环太平洋地震带，每年发生大小地震数千次。2018年9月，印尼中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震及其引发的海啸造成2000多人死亡。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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