新华社华盛顿1月14日电（记者许缘 高攀）美中贸易全国委员会和牛津经济研究院14日联合发布报告说，美国从对华贸易投资中受益，中美经贸摩擦有损美国经济。报告呼吁美国政府削减对华关税，造福两国和全球经济。

这份题为《美中经济关系》的报告指出，良性中美经贸关系能让美国得利，削减对华关税将有利于美国经济并创造就业机会。取消贸易壁垒、抵制保护主义将有助于重建中美关系，让两国和全球经济都从中受益。

报告说，中美经贸摩擦损害美国经济，影响就业增长。报告估算，2018年至2019年期间，美国为中美经贸摩擦付出的经济成本约占美国国内生产总值（GDP）的0.5%，以2020年价格计算约合1080亿美元。中美经贸摩擦一度令美国损失24.5万个就业岗位，每个家庭减少675美元收入。而在2019年，对华出口支撑美国120万个就业岗位。

在投资方面，美国企业2019年对华投资1050亿美元，从中获得大量收益，推动美国企业提升竞争力。

报告分析，如果中美两国将平均关税降至大约12%的水平，美国实际GDP将在今后五年中增加1600亿美元，就业岗位新增14.5万个。由于就业岗位增加、商品价格下降，美国平均家庭收入将增加460美元。但如果中美经贸摩擦持续升级，美国可能面临五年内实际GDP损失1.6万亿美元，就业岗位损失最多时达73.2万个，平均家庭收入减少6400美元。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，对华贸易有助于美国经济和就业增长、提升美国全球竞争力。他呼吁两国在第一阶段经贸协议基础上继续努力，就降低关税进行谈判，为美国农民和工人带来利益。同时，艾伦呼吁美国政府制定更有效、更有原则和更务实的对华贸易政策。

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