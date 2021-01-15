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中国常驻联合国代表团：坚决反对美常驻代表涉台错误言行

2021年01月15日16:24 | 来源：新华网
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　　新华社联合国1月14日电 中国常驻联合国代表团发言人14日表示，坚决反对美国常驻联合国代表克拉夫特面向中国台湾学生的错误言行。

　　美国常驻联合国代表团官方网站14日公布了一段克拉夫特面向台湾学生的视频致辞，克拉夫特在视频中宣称美国在联合国等场合支持台湾在全球舞台上发挥作用。

　　中国常驻联合国代表团发言人表示，众所周知，联合国是由主权国家组成的政府间国际组织。1971年通过的联合国大会第2758号决议再次确认了一个中国原则，并成为国际公认的国际关系准则。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾作为中国的一个省，根本没有资格加入联合国。克拉夫特的错误言行严重违反一个中国原则，严重违背美国在台湾问题上对中国作出的政治承诺，也是对《联合国宪章》和国际关系准则的粗暴践踏。

　　发言人说，美国公布的这段视频显示其背景是联合国大会厅。经向联合国方面核实，联合国大会厅14日没有举行任何会议，秘书处也没有批准任何国家当天在大会厅举办任何活动。显然克拉夫特是滥用自己作为常驻联合国代表的权利，潜入大会厅“摆拍”了这段视频。搞这种偷偷摸摸的把戏，除了愚弄自己、贻笑大方外，不会有任何效果。

　　发言人表示，我们正告美国一些政客，中方维护国家主权、安全利益的决心和意志坚定不移，美方一些政客必将为自己的错误言行付出沉重代价。

(责编：于洋、刘叶婷)

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