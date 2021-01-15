高歌 实习生王松松

近日，印尼总统佐科、土耳其总统埃尔多安等多位外国政要已接种中国疫苗。秘鲁总统萨加斯蒂在接受秘鲁《商报》采访时也表示，必要时会接种中国疫苗，对其安全性非常肯定。这是中国新冠疫苗在海外口碑的真实写照。随着海内外接种人数不断增加，中国新冠疫苗正受到各国好评。

多国政要带头接种

据《南华早报》消息，印尼总统佐科于1月13日在总统府接种了中国科兴公司的新冠疫苗，成为印尼国内首个接种者。随后，佐科对当天到访的国务委员兼外长王毅表示，中方提供的疫苗已抵达，感谢中方的倾力支持。

土耳其总统埃尔多安也于14日接种中国科兴公司的新冠疫苗。这是继印尼总统后又一位国家元首接种中国疫苗。据美联社报道，当地时间1月13日，土耳其卫生部长科贾和该国应对新冠疫情科学委员会成员也接种了中国科兴公司研发的新冠疫苗，并向民众进行现场直播。

此前，据《阿拉伯新闻报》报道，当地时间1月10日，约旦卫生大臣纳齐尔·奥贝达特表示，首相贝希尔·哈苏奈和多名大臣都已接种国药集团中国生物新冠疫苗。同日，约旦卫生部宣布，将于13日正式启动新冠疫苗接种计划。此前，约旦食品药品监督管理局局长尼扎尔·穆海达宣布，管理局已授权紧急使用中国国药集团新冠疫苗。

据塞舌尔新闻社1月10日报道，塞舌尔共和国成为非洲首个开展新冠疫苗接种的国家。包括总统拉姆卡拉旺和副总统文森特·梅里顿在内的塞舌尔主要政治领导人和多名卫生工作者，相继接种了国药集团生产的新冠疫苗。报道称，自1月11日起，塞舌尔将在全国范围内推广新冠疫苗接种。

国际订单纷至沓来

据《马尼拉时报》消息，当地时间1月10日，菲律宾卫生部长杜凯称，菲律宾已与中国科兴公司签署疫苗采购协议，将从科兴公司采购2500万剂新冠疫苗。杜凯表示，首批5万剂将于2月运抵菲律宾。

据《华尔街日报》报道，巴西卫生部长帕祖洛1月7日宣布，巴西联邦政府已与圣保罗州布坦坦研究所签订协议，计划购买1亿剂由中国科兴公司研发的克尔来福新冠疫苗。帕祖洛表示，布坦坦研究所将于4月底之前交付首批4600万剂疫苗，其余5400万剂计划在今年内交付。

据路透社报道，秘鲁总统萨加斯蒂1月6日向全国发表电视讲话时宣布，秘鲁已与国药集团达成购买新冠病毒灭活疫苗协议。根据协议，秘鲁将购买3800万剂中国新冠疫苗，首批100万剂疫苗将于本月抵达秘鲁。

推进疫苗本地化生产

面临严峻的新冠肺炎疫情，中国除了通过向其他国家提供疫苗抗击疫情，还积极推动实现疫苗本地化生产，提升所在国的疫苗生产能力。据阿联酋《国民报》报道，阿联酋卫生和预防部当地时间1月5日宣布，阿联酋当局合作科研机构与国药集团达成协议，将在中方授权下在当地生产国药疫苗，另外还将额外从中方进口数百万剂已经生产好的疫苗。这也是自中国新冠疫苗在阿联酋正式获批上市后，中阿双方在联合抗疫上再次加深合作。

俄罗斯国际文传电讯社报道称，乌克兰制药集团莱克西姆官方网站1月11日发布消息表示，已与中国科兴公司就2021年上半年采购500万剂新冠疫苗签署合同。公告称，乌克兰将于2021年3月获得科兴公司制造的新冠疫苗，2022年将在乌克兰企业“Lekhim-哈尔科夫”建立疫苗生产线。莱克西姆与科兴公司还就新冠疫苗在乌克兰分销和本地化生产达成为期五年的合作协议。

据新加坡亚洲新闻台报道，马来西亚国有大型制药企业发马公司1月12日与中国科兴公司签署新冠疫苗合作协议。根据协议，科兴公司将逐步向马来西亚提供1400万剂新冠疫苗半成品，与发马公司合作在马来西亚本土完成疫苗最终生产。马来西亚工艺和创新部长哈伊里·贾迈勒丁在签约仪式后的新闻发布会上表示，马政府乐见发马与科兴签署新冠疫苗合作协议，这一合作不仅有助于马来西亚采购足够的新冠疫苗，也有助于马来西亚提高疫苗研发和生产水平。

(责编：高歌、常红)