“朋友亦是最坏的敌手。”

——美剧《纸牌屋》台词

距任期届满就剩一个星期，美国现任总统特朗普成为美国历史上首位在任期内两度遭到弹劾的总统。

视频为新华社记者1月13日探访美国国会大厦。

美国国会众议院当地时间1月13日下午表决通过弹劾条款，指控特朗普“煽动叛乱”。

从国会山骚乱到刷新总统弹劾历史，华盛顿各有算计、潜流涌动的群演大戏，远远比因男主演身陷丑闻而变相烂尾的政治剧《纸牌屋》还抓眼球。

二度弹劾只是为弹劾而弹劾吗？两次弹劾，哪些情势已逆转？上回没弹成，这回有戏吗？可能带来哪些长远影响？三个细节尤为引人关注。且看新华社记者这般分解——

第一个细节，共和党人的态度。

一方面，看票数。

众议院表决结果是232票赞成、197票反对。除了所有民主党众议员，包括众议院共和党三号人物切尼在内10名共和党众议员也投票支持弹劾条款。这些人支持弹劾的理由可能不尽相同，但最根本的一条是，不追究特朗普将“开创危险的先例”。

众议院共和党领导层此次没有专门就反对弹劾对共和党议员“做工作”，这种“放任”态度前所未有。

反观一年多前，2019年12月18日众议院第一次针对特朗普的弹劾表决，众议院共和党一再呼吁本党议员站好自己的队，投票结果基本按照两党分界线划分，民主党人总体保持团结，共和党人则“铁板一块”、无人投赞成票，彰显两党严重对立。

1月13日，在美国首都华盛顿，一名手持“弹劾”标语的男子从国会大厦前走过。新华社记者刘杰摄

另一方面，看表态。

这一次共和党众议员多数没为特朗普本人辩护。即便是反对弹劾的人，提出的反对理由也主要是过于仓促、未经听证等程序、加剧美国分裂等。反对弹劾的众议院共和党领袖麦卡锡也承认，特朗普对国会山骚乱“负有责任”。

而在上一次针对特朗普的弹劾案中，包括党内领导层在内的共和党议员始终强调，民主党人纯粹为了政治才搞弹劾。

1月13日，在美国首都华盛顿，国会众议院议长佩洛西（前右二）走在国会大厦内。新华社发（沈霆摄）

第二个细节，时间点。

按流程，弹劾案随后将由参议院审理，须有至少三分之二参议员的支持才能将特朗普定罪。这意味着民主党人需要取得17名即约三分之一共和党参议员支持，弹劾成功颇有难度，其中诸多变数值得观察。

国会参议院多数党（共和党）领袖麦康奈尔13日表示，他尚未就是否支持弹劾做出最终决定，参议院不会为审理弹劾案而提前复会。这意味着，弹劾案审理恐怕不太可能在当选总统拜登1月20日中午宣誓就职前展开。

在总统卸任后展开对其弹劾审理，一来，从法律角度没有先例可供参考；二来，弹劾过程不可避免与两党党争、共和党内部较量、不同人物各自利益考量甚至特朗普支持者的动向等诸多因素纠缠在一起；三来，国会民主党人恐怕也要权衡会否因弹劾案牵涉过多精力，会否影响拜登政府上台后推动议程。如上种种均增添变数。

1月13日，国民警卫队队员在美国华盛顿国会大厦外警戒。新华社记者刘杰摄

第三个细节，华盛顿“后怕”了。

经过1月6日国会大厦暴力冲击事件，华盛顿如惊弓之鸟。在1月13日众议院辩论投票过程中，白宫和国会大厦之间道路封锁，国会大厦周围竖起围栏，数百名国民警卫队员自12日晚起就在国会大厦警戒。华盛顿警方13日宣布，部署到华盛顿的国民警卫队员将超过两万人。而拜登团队当天也强调说，将高度重视就职典礼前后全美各地的暴力威胁。

另据1月13日公布的法庭文件，一名1月7日被捕的科罗拉多州男子曾携带突击式步枪、大容量弹匣和超过2500发子弹赴华盛顿参与国会大厦骚乱，还曾发送短信威胁杀害众议长佩洛西和华盛顿市长。

2020年2月5日，在美国华盛顿，美国国会参议院多数党领袖麦康奈尔在特朗普弹劾案投票结束后举行记者会。新华社发（沈霆 摄）

接下来，麦康奈尔是弹劾审理过程一个重要人物。从他对特朗普一方的态度和策略转变，或可一窥共和党在“后特朗普时代”的动向。

此间分析人士认为，以麦康奈尔为首的国会山共和党人对特朗普有三大不满：一来，特朗普为施压共和党帮忙推翻总统选举结果而不惜在新冠救助计划谈判中出尔反尔。二来，特朗普不停强调选举欺诈和受到操纵，被认为拉低佐治亚州共和党选民投票率；共和党因输掉佐治亚两场联邦参议员决选，失去参议院多数党地位。但最重要的一点在于，国会山骚乱的暴力性质。

多家美媒1月12日援引国会参议院多数党（共和党）领袖麦康奈尔助手的话报道说，麦康奈尔对众议院推动弹劾感到高兴，认为特朗普犯下了可以被弹劾的罪行，弹劾有助于使共和党摆脱特朗普。

近期民调结果显示，自国会大厦暴力冲击事件后，特朗普在全美的支持率下降两位数百分点，在共和党选民中虽然下降但仍坚挺。如果随着参议院弹劾审理展开，特朗普民意下滑，可能会有更多国会共和党人态度松动。

1月11日，在美国首都华盛顿，工作人员在国会大厦外悬挂旗帜，为下届总统的就职典礼做准备。新华社记者刘杰摄

假如参议院最终裁定特朗普弹劾罪名成立，鉴于民主党在1月下旬佐治亚州决选结果正式计票结束后便将成为参议院多数党，参议院下一步势将就是否禁止特朗普今后再竞选公职投票，且简单多数即可通过。

无论是正考虑如何清洗暴力事件后“特朗普影响”的共和党阵营，还是考虑2024年参与总统选战的共和党人，会如何考量盘算其中得失，也有待观察。

(责编：艾雯、刘叶婷)