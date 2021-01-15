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葡萄牙驻华大使杜傲杰。葡萄牙驻华使馆供图

1月1日，葡萄牙接棒德国，开始担任为期6个月的欧盟轮值主席国。在新冠肺炎疫情仍然肆虐的背景下，欧盟将面临哪些挑战？中欧之间有哪些新的合作亮点？葡萄牙驻华大使杜傲杰近日就以上问题接受了人民网专访。

以下为采访实录：

人民网：在刚刚过去的2020年，新冠肺炎疫情深刻影响了世界秩序，也改变了人们的生活方式，这一年，中国也提出了构建人类卫生健康共同体，中葡两国在疫情期间携手合作、共同抗疫。大使先生如何评价目前的中葡关系？

杜傲杰：葡萄牙和中国有500多年的交往史，交流与对话是两国关系的主线。展望未来，我坚信两国将继续在共同关心的领域开展合作，这种合作不仅是互惠互利的，还将有助于共同维护多边主义，促进双边关系的进一步发展。我认为葡中应加强双边贸易、投资和文化交流，使双方能更好地了解彼此。当然，我们也仍将继续在政治与外交领域保持交流与对话，进一步巩固双方交往成果。

人民网：2020年底，中欧投资协定谈判宣布完成，您认为这份协定对中欧双方意味着什么？

杜傲杰：中欧投资协定的谈判完成经历了一个漫长过程，通过建立一个更开放、更稳定、更具有可预测性和更安全的体制，使我们有更多信心面对未来的经济关系。中欧投资协定是加强中国与欧盟之间相互投资、发展更平衡贸易关系的重要举措，标志着欧盟与中国之间的关系迈向了新阶段。

人民网：1月1日起，葡萄牙开始担任为期半年的欧盟轮值主席国，葡萄牙面临的主要任务有哪些？最大的挑战是什么？您认为，葡萄牙可以在欧盟经济复苏方面做些什么？

杜傲杰：正如葡萄牙总理安东尼奥·科斯塔所宣布的，葡萄牙担任欧盟轮值主席期间有三个基本优先事项：首先是推动以应对气候变化和数字转型为双轮驱动的经济复苏，致力于克服新冠肺炎疫情引发的危机，为建立更现代、更有韧性的经济奠定基础；二是在绿色革命和数字革命基础上推动社会支柱行动计划，确保不让任何一个人掉队，优化欧洲社会模式；三是加强欧洲的战略自主地位，并注重对全世界开放。对欧盟而言，无论是应对气候变化、坚持多边主义、捍卫联合国地位，还是促进自由、公平和公正的贸易，保持与中国的合作都是非常重要的。

人民网：葡萄牙总理科斯塔提出了以应对气候变化和数字转型为双轮驱动的经济复苏计划，而中国提出力争于2030年前碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，中欧绿色发展的理念高度契合。葡萄牙和欧盟将如何面对气候变化方面的挑战？您认为在应对气候变化方面，欧盟可以与中国开展哪些合作？

杜傲杰：毫无疑问，气候变化是一个全球性问题，因此需要全球性解决方案。欧盟和中国有着相同的愿景，并将为实现《巴黎协定》的目标而努力，从而实现可持续发展，造福子孙后代。

欧盟对中国的减排承诺表示赞赏，欧盟在此方面也同样雄心勃勃。考虑到当前气候变化的速度，葡萄牙将在担任轮值主席国期间，把作出的政治承诺转化为法律行动，以更强的紧迫感推进各项工作。这是一场共同的战斗，我们应该为了共同的利益团结起来，相信在2021年，包括欧盟和中国在内的所有国家和地区将会共同努力应对全球性威胁。

人民网：在就任轮值主席国当天，葡萄牙总理科斯塔表示，葡萄牙将在任期内推动一系列计划，其中包括将推动大规模接种新冠疫苗作为首要任务。葡萄牙将采取哪些措施推动欧盟各国的疫苗接种？葡萄牙及欧盟与中国在新冠疫苗方面是否有合作？

杜傲杰：葡萄牙和欧盟一如既往地愿与中国保持对话、开展抗疫合作。无论是中国，还是欧盟，接种疫苗都是当务之急，这能够挽救生命，并让生活尽快恢复正常。此外，在其他领域双方同样也需要保持密切沟通。

人民网：新冠肺炎疫情发生以来，个别国家在国际上将中国抗疫行动污名化。您对这种现象有何看法？

杜傲杰：葡萄牙非常明确地谴责针对任何人、任何民族或文化的任何形式的歧视或污名化。种族主义和排外行为会受将在葡萄牙社会上受到排斥。

人民网：当前，新冠肺炎疫情仍在肆虐，您认为在联合抗疫方面，中欧应如何更好地开展合作？

杜傲杰：欧洲面临着新一轮疫情的冲击，目前欧洲国家正采取一系列防疫措施，保障卫生系统正常运转，捍卫人民生命，并积极寻求经济复苏。因此，疫苗接种是必不可少的。我希望，欧盟和中国可以在科学研究和数据共享的基础上，加强在疫苗领域的合作，这将有助于遏制新冠病毒的传播。

人民网：新的一年里，对中葡关系和中欧关系的发展有何展望？

杜傲杰：2020年，中欧正式签署了《中欧地理标志协定》，并宣布中欧投资协定谈判完成，此外，中欧在应对气候变化方面也高度契合。这些成果和目标都预示着中欧在新一年的良好合作前景。因此，我们希望继续与中国共同努力，捍卫国际秩序，维护多边主义，支持联合国事业，加强双方对话与合作，进一步深化双方经贸关系。

(责编：于洋、常红)