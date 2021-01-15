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美商会报告：近年中美两国间贸易冲突直接损害美国经济

2021年01月15日10:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿1月14日电 （记者吴乐珺）当地时间1月14日，美中贸易全国委员会委托牛津经济研究院出台的一份报告称，长期以来美国从对华贸易和投资中受益，但近几年与中国的贸易冲突损害了美国经济。未来，如果关税和贸易紧张局势有所缓和，并加强与中国的经济的联系，不仅有利于美中两国经济，也将改善世界经济。

这份名为《美中经济关系，关键时刻的关键伙伴》的报告首先阐述了通过双边贸易和直接投资，美国从与中国的经济一体化中受益。对中国出口方面，2019年美国向中国出口了1060亿美元的商品和570亿美元的服务，支持了美国约120万个就业岗位，覆盖制造业、旅游业、商业和金融服务等多个部门。同年，美国从中国进口价值4520亿美元的商品，物美价廉的产品使美国企业和家庭受益。2019年美国企业在华投资1050亿美元，其利润以及对美国企业竞争力的贡献促进了美国经济；中国对美直接投资存量590亿美元，中国跨国公司直接雇用了19.7万名美国人。

报告认为，近几年来两国之间的贸易冲突直接损害了美国经济，表现在居民消费价格上涨、推迟和取消投资、家庭财富缩水、企业竞争力下降、供应链中断等多个方面。其中，农业、制造业和能源等成为美国受冲击最明显的行业。据估计，到2018年底，美国经济损失在69亿美元至72亿美元之间，美国企业市值损失1.7万亿美元，2020年将使投资增速下降1.9个百分点。

“关税正在通过多个渠道损害美国经济。”牛津经济研究院高级经济学家亚历克斯·马克尔（Alex Mackle）表示，虽然有美国政客声称，关税的大部分成本是由中国买单，但多项证据表明，这些成本都落在了美国消费者身上。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示：“我们在过去几年看到的是，提高关税只会增加美国家庭的成本，减少他们的机会。”该报告估计，自2018年以来，贸易冲突让美国失去24.5万个工作岗位。

报告假设了未来两国经济关系的两种情景。如果关税和贸易紧张局势有所缓和，将有利于美中两国经济前景和世界经济，到2025年将使美国实际GDP增加1600亿美元，增加14.5万个就业岗位。报告称:“未来10年，预计中国将为全球经济增长贡献约三分之一，因此保持对中国的市场准入对美国企业在全球取得成功越来越重要。”但如果两国关税和贸易紧张局势有所升级，或者美国寻求与中国显著“脱钩”，既会对企业供应链和生产率造成短期冲击，也会对美国GDP增长和竞争力造成长期损害。报告估计，如果贸易战继续升级，未来5年美国实际GDP增长可能会减少1.6万亿美元。

“华盛顿的一些人打算与中国‘脱钩’，但这样做将对美国产生巨大影响。”艾伦认为，美中经贸关系的重要性显而易见，许多美国投资者希望成为中国经济增长的一部分。如果除了弄巧成拙的关税措施之外，找不到其他办法来解决与中国的之间经贸分歧，美国将继续遭受损失。

“贸易和投资不是零和游戏，经济‘脱钩’也存在巨大的风险。”亚历克斯·马克尔（Alex Mackle）表示，作为世界上最大的两个经济体，美中两国建立更友好的经济关系，将让两国经济都受益，并改善世界经济环境。 

(责编：于洋、常红)

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