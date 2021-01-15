人民网里约热内卢电 （记者吴杰）1月14日，北京同仁堂国药有限公司、巴西普兰塔公司、巴西米纳斯吉拉斯州综合发展局通过线上签署谅解备忘录，加强中巴双方在传统医药产品和服务领域的合作。

巴西科学院院士热拉尔多教授表示，很敬佩中国有数千年的文明历程和使用草本植物的历史。巴西植物资源丰富，已发现有上万种植物有医药方面的用途，值得进一步开发。相信巴中双方的合作，能给世界提供更多优质产品，给广大民众带来实在的福利。

中国驻里约热内卢总领事李杨表示，传统医学合作是中巴两国抗疫的重要部分，双方有共同的意愿、丰富的资源、实际的需求、专业的团队，相信这项传统医药合作一定能取得成功。我们愿积极发挥作用，为项目提供所有便利，全力促成双方合作取得丰硕成果。

2020年，中国驻里约热内卢总领馆曾举办多场中巴医药抗疫合作研讨会，巴西普兰塔公司与北京同仁堂的合作被认为是中巴抗疫合作的一个具体成果。巴西米纳斯吉拉斯州副州长保罗·布兰特等官员见证双方线上签署谅解备忘录。

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