新时代中国积极推动构建人类命运共同体，体现了守护全人类共同价值的道义自觉

“和平、发展、公平、正义、民主、自由，是全人类的共同价值，也是联合国的崇高目标。目标远未完成，我们仍须努力”“让我们团结起来，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体，共同创造世界更加美好的未来”……习近平主席着眼各国人民共同尊严与福祉、人类文明发展进步，倡导各方守护全人类共同价值，让世界感受到了中国特色大国外交深厚的人民情怀与道义担当。

悠悠岁月见证，科学技术的发展进步，经济活动的逐步拓展，让各国人民之间的交流融通不断加强。马克思、恩格斯曾指出：“各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底，历史也就越是成为世界历史。”21世纪的今天，人类已经进入互联互通的新时代，各国利益休戚相关、命运紧密相连，各国人民更加懂得和平合作、平等相待、开放包容、共赢共享的重大意义。新冠肺炎疫情发生后，各国人民守望相助，展现出人类在重大灾难面前的勇气、决心、关爱，照亮了至暗时刻。这也充分证明，随着人类心灵距离不断被拉近，各国人民对和平、发展、公平、正义、民主、自由等价值目标的渴望与追求更具共通性。

携手守护全人类共同价值是人类文明发展的必然选择。20世纪上半叶，两次世界大战导致生灵涂炭，人类文明遭受巨大浩劫。在反思历史教训的基础上，联合国应运而生，《联合国宪章》开篇即阐明捍卫全人类共同价值的远大目标——“欲免后世再遭今代人类两度身历惨不堪言之战祸，重申基本人权，人格尊严与价值，以及男女与大小各国平等权利之信念，创造适当环境，俾克维持正义，尊重由条约与国际法其他渊源而起之义务，久而弗懈，促成大自由中之社会进步及较善之民生”。《联合国宪章》所确立的主权平等、不干涉内政、和平解决国际争端等国际关系基本准则，集中反映了国际社会谋求持久和平、维护公平正义的崇高理想。

联合国成立70多年来，世界和平与发展的力量极大增强，国际上的事大家商量着办，同舟共济已经成为国际社会广泛共识。但国际关系实践中也一再出现违背《联合国宪章》宗旨和原则、损害全人类共同价值的做法。更有甚者，西方一些国家长期抱持“文明优越论”，屡屡将“价值观”作为处理同他国关系的武器，热衷于挥舞“价值观”大棒，对别国内政横加干涉。必须警惕，这是影响当今世界和平发展的主要风险之一。

大道之行，天下为公。中华民族历来讲求天下一家，主张民胞物与、协和万邦、天下大同。新时代中国积极推动构建人类命运共同体，体现了守护全人类共同价值的道义自觉。中国理念与方案超越了以所谓“价值观外交”谋私利的错误做法，呼应了各国追求平等合作的共同心愿，指明了促进人类文明发展进步的正确方向。站在人类命运共同体的高度，和平、发展、公平、正义、民主、自由应是各国人民共同珍视的价值目标，在追求这些价值目标的道路上，各个国家和民族都是平等的，也是自主的。国际社会广泛认同和支持人类命运共同体理念，普遍认为这是反映了世界上绝大多数国家共同诉求的重要理念。

世界百年未有之大变局加速演进，但和平与发展的时代主题没有变，合作共赢、共同发展的历史大势没有变。应当相信，只要各国能够摒弃意识形态偏见，尊重文明多样性，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，人类就能够真正携起手来，共同创造世界更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2021年01月15日 03 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)