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新加坡华裔自述：我的寻根之旅

李国梁文/图
2021年01月15日10:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
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南雄珠玑巷：鹅卵石古道，斑驳黄土墙。

新加坡近代华人移民史少说也有200年。从1877年起，华人浩浩荡荡下南洋的大时代就已经开始。改革开放后，新中两地商机越来越多。中国移民来自五湖四海，不再局限于传统的福建省、广东省与三江人士。

　　文化认同

新加坡独立后，华校生的中国情结来自多方面。华文教科书收录的多数是新文化运动时期的作品，华校图书馆亦以中国作家的书籍居多。每个学期的阅读报告，分析中国名家作品稳拿高分。

学校乒乓室摆放着6张乒乓桌，星期六统一测验后，同学们济济一堂，在运动中挥洒青春。

上世纪70年代中叶，刚投入市场的美芝路黄金戏院专门播映中国电影，大坡的长江戏院亦不遑多让，纪录片《春满羊城》、《万紫千红》让老移民看到祖（籍）国的模样，重新拷贝的剧情片如《女跳水队员》《五朵金花》《小花》《天云山传奇》等，吸引不少影迷。

　　乡音动人

文化情结是促使我寻根的动力。至于想看看“家乡”的庐山真面目，倒是起源于执笔帮父亲写“家书”，回复姑妈要求“代购”日用品的信函。父亲最撇不下的就是乡情，不惜省吃俭用，往家乡寄东西。后来还有些汇款，让亲属买脚踏车、彩色电视和冰箱，兴建新房屋等。

我的首趟回乡寻根之旅，是在上世纪90年代初。我在香港住宿一夜，隔天早晨乘船，两个半小时后抵达江门鹤山港，初次踏上“第二故乡”。

师傅开车驶过凹凸不平的桥面，从沙平镇入大口墟。那是一座古朴的小桥，水牛悠闲地躺在汩汩流水中。车子不时响着汽笛，路过凝聚着清晨人气的土地。鱼塘边，矗立着修复过的老屋子与三层的新楼宇，这些洋楼就是在外打拼的亲人汇款回乡建造的。乡下人住新居，端着六堡茶话家常，言谈间充满自豪。乡音动人。

日后，来回“第二故乡”倒是有意识地寻味，佩服那些在通讯落后的年代，提起行囊离乡背井的人，以及他们在无奈、忐忑中走向茫茫征途的勇气。

迈入21世纪后，乡下的桥面宽阔了，河上没了水牛，新楼也带上了岁月的痕迹。年轻人到城镇打拼，宽频网络覆盖各地，打开手机便可精准导航。老地方人去楼空，挥别为柴米油盐酱醋茶发愁的岁月。乡下小路立起路牌，看到以前写信熟悉的升平墟、古劳围、衫仔桥，心弦依然有所触动。

　　追根溯源

凭着宗祠里太公神主牌所提供的线索，我前往“第三故乡”珠玑巷。先民南迁的背景可追溯到南北宋交替时期。从河南开封移民至浙江金华，最终在广东的南雄珠玑巷定居下来。南宋末年为了躲避元兵，珠玑巷人分散到岭南各地，因此有广府人源自珠玑巷之说。

从广州搭乘高铁到韶关，再往东北开车约两个小时，便可抵达“第三故乡”。鹅卵石古道，斑驳黄土墙，阵风掠过一丝荒凉。一些发迹的海外华人集资重建祠堂后，珠玑巷成为个别宗姓祭祖的场所。

一程复一程。两年前的中秋时节，我踏上最遥远的寻根旅途。从新加坡直飞西安——古代丝路的起点，乘车前往陕北的黄河壶口瀑布。“不到黄河心不死”的夙愿了结后，顺路造访华人共祖的原点黄帝陵。

走过天南地北，再度撩起根在何处的反思。原来渐行渐远的当儿，已经从人文地貌的亲切感走向心灵的探索。九曲黄河万里沙，孕育着华人的文化智慧；第二与第三故乡接地气，跟当下的生活串联成流动的映画。西安望月，身在濡染祖籍文化与情感之地，最思念的，却始终是3000里外那用情至深，混杂着各种语言的扎根处。

（来源：新加坡《联合早报》）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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