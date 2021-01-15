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加纳媒体：中非合作在团结抗疫中迎来光明未来

2021年01月15日09:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布贾1月15日电 （记者姜宣） 近日，加纳通讯社、《商务金融时报》、金街商业网、首页网等多家加纳主流媒体密集报道王毅国务委员兼外长新年伊始首访尼日利亚、刚果（金）、博茨瓦纳、坦桑尼亚、塞舌尔等非洲五国。

报道指出，这是中国外长自1991年以来连续第31年新年首访非洲。在新冠疫情仍在全球扩散蔓延的当下，中国外长坚持传统，不远万里访问非洲，彰显了中非患难与共、相互扶持的兄弟情谊，体现了中国对发展中非关系的高度重视和坚定决心，相信中非合作将迎来更加光明的未来。

报道强调，疫情下中非患难与共。在2020年初，50多位非洲国家领导人向中国表达慰问，支持中国抗击疫情。非洲疫情暴发后，中国率先驰援，向非洲国家提供大量抗疫物资，向非洲15国派遣抗疫医疗专家组。中国还同非洲12国签署缓债协议，减免15国2020年底到期的无息贷款债务，成为G20中缓债金额最大的国家。由中国援建的非洲疾控中心总部于去年底开工建设。

报道表示，2020年是中非合作论坛成立20周年。20年来，中非互利合作稳步推进，为双方带来实实在在的好处，成为践行多边主义、坚持互利共赢的典范。中非贸易额增长20倍，中国对非直接投资增长了100倍。中国已连续12年成为非洲第一大贸易伙伴，连续多年对非洲经济增长贡献率超过20%。已有46个非洲国家和非盟委员会同中国签署共建“一带一路”合作文件。2021年是落实中非合作论坛北京峰会成果的收官之年，新一届中非合作论坛会议将在塞内加尔举行，中非合作迎来新的发展机遇期，中非合作将继往开来，行稳致远，走向更美好的未来，共同构建更加紧密的中非命运共同体。

(责编：于洋、常红)

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