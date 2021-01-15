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法国将实施更严格的入境规定

2021年01月15日09:06 | 来源：新华网
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新华社巴黎1月14日电（记者陈晨）法国总理卡斯泰14日表示，鉴于新冠疫情形势依然“不稳定”，法国将实施更严格的入境规定等防疫新规。

卡斯泰当天在新闻发布会上说，法国疫情虽然得到有效控制，但仍“不稳定”，新冠病毒仍在法国境内传播。变异新冠病毒的传播“还很有限”，但不可低估其潜在风险。

卡斯泰宣布，法国将自18日起对欧盟成员国以外人员实施更严格的入境规定，这些人在入境法国时须提供出发前72小时内新冠病毒核酸检测阴性证明，并接受7天的隔离观察。这一规定同时适用于法国海外领地。此外，欧洲理事会将于21日召开会议，协调有关欧盟成员国之间人员流动的规定。

卡斯泰还说，从16日开始，法国将把宵禁实施范围扩大至全国，宵禁时间调整为每日18时至次日6时，有效期至少持续15天。如果疫情继续恶化，“我们将立即采取新一轮封闭隔离措施”。

法国卫生部长韦朗在新闻发布会上表示，法国将加快新冠疫苗接种工作，75岁及以上的老年人、新冠高危人群18日起可预约接种疫苗。超过700个新冠疫苗接种中心将正式开放。

据法国卫生部统计数据，截至14日，法国已有超过31万人接种新冠疫苗。法国政府网站14日公布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例超过21228例，累计确诊2851670例，累计死亡69313例。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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