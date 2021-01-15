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专访：吉尔吉斯斯坦应充分利用中国机遇——访吉尔吉斯斯坦学者奥斯蒙别托夫

2021年01月15日09:05 | 来源：新华网
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新华社比什凯克1月14日电 专访：吉尔吉斯斯坦应充分利用中国机遇——访吉尔吉斯斯坦学者奥斯蒙别托夫

新华社记者关建武 努尔然

吉尔吉斯斯坦学者埃迪尔·奥斯蒙别托夫日前接受新华社记者采访时表示，吉尔吉斯斯坦应充分利用中国机遇，抗疫合作有利于促进吉中关系深化发展。

奥斯蒙别托夫现任吉民间组织吉尔吉斯斯坦国际关系与安全理事会主席。他说，随着扎帕罗夫当选吉尔吉斯斯坦总统，吉将迎来新一届政府。吉中两国有共同边界，两国在全面战略伙伴关系基础上，可以讨论合作框架内的实际项目。在经贸投资等方面，中国提供了很多机会。他呼吁加强吉中政府间、议会间和文化间联系。

谈到应对新冠肺炎疫情，奥斯蒙别托夫说，来自中国的药物和医疗设备为吉尔吉斯斯坦克服疫情挑战带来巨大帮助。“这不再只是经济援助，而是更高水平的人道主义和人文互动，它将永远留在民众的记忆中。”

奥斯蒙别托夫说，吉中关系发展的优先点之一将是“一带一路”倡议，该倡议有助于挖掘吉尔吉斯斯坦经济发展潜力。他还认为，将吉尔吉斯斯坦产品出口到庞大的中国市场有助于吉克服当下经济发展困境，实现经济复苏。

吉尔吉斯斯坦地处中亚，国内经济以农牧业为主。近年来，吉中双方在“一带一路”框架下密切合作，取得丰硕成果。

(责编：艾雯、常红)

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