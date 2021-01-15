新华社北京1月14日电（记者王雨萧、于佳欣）商务部新闻发言人高峰14日说，2020年1至11月，中非双边贸易额达1678亿美元，降幅较上半年收窄8.5个百分点；中国自非洲进口农产品金额同比增长4.4%，已连续4年保持正增长。

高峰在商务部当天举行的网上例行新闻发布会上表示，从国别看，南非、尼日利亚、安哥拉、埃及、刚果（金）是中国在非前五大贸易伙伴。从产品看，矿产品、机械设备、贱金属（钢铁、铜、铝等）及其制品贸易额居前三位，主要大宗商品贸易量保持基本稳定。

高峰表示，受新冠肺炎疫情等影响，中非经贸合作面临不少困难。面对严峻挑战，中国始终同非洲国家携手并肩，保持各领域合作力度不减、信心更强。2020年1至11月，中国对非全行业直接投资流量28亿美元，同比增长0.04%；中国企业在非洲新签承包工程合同额551亿美元，同比增长13.3%。

落实中非合作论坛北京峰会“八大行动”是近两年中非开展务实合作的主线和重中之重。高峰介绍，目前，“八大行动”整体落实率已超过85%，600亿美元配套资金已有70%投入使用或作出安排。

高峰指出，中国已连续11年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位。近三年中国自非洲进口农产品额年均增长14%，已成为非洲第二大农产品进口国。中国帮助非洲建设的铁路和公路里程均已超过6000公里，建设了近20个港口、80多个大型电力设施、130多家医疗机构、45座体育场馆以及170多所学校。中国企业已累计为非方创造了450余万个就业岗位。

“中方愿继续秉持真实亲诚理念，同非洲各国一道，以今年将召开的新一届中非合作论坛会议为契机，努力巩固中非合作基础，深挖合作潜力，汇聚合作力量，提升合作水平，坚定不移推进中非合作、支持非洲发展，共同构建更加紧密的中非命运共同体。”高峰说。

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