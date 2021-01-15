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德国经济连续10年增长后2020年首次出现下降

2021年01月15日08:49 | 来源：新华网
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新华社柏林1月14日电（记者朱晟、张雨花）德国联邦统计局14日公布的初步统计数据显示，经价格调整后，2020年德国国内生产总值比上一年下降5.0%。这是德国经济在连续10年实现增长后首次出现下降。

德国联邦统计局当天发表声明说，在新冠疫情之年，德国经济遭遇严重衰退，堪比2008年至2009年金融危机，但同比下滑幅度低于2009年的5.7%。

声明说，2020年德国几乎所有经济行业都受到疫情的显著影响。其中，经价格调整后，工业生产同比下降9.7%；服务业遭受了尤其严重的衰退。只有建筑业在疫情期间依然实现1.4%的增长。

数据显示，2020年德国个人消费支出下降6.0%；政府支出增长3.4%，对疫情下的德国经济发挥了“稳定作用”。此外，德国劳动力市场结束了延续超过14年的上升势头。

数据还显示，2020年德国进出口额均出现自2009年以来的首次下降，其中出口额同比下降9.9%，进口额同比下降8.6%。

德国联邦经济和能源部长彼得·阿尔特迈尔当天在新闻发布会上表示，德国经济2020年最终降幅小于许多专家此前的预期，德国政府将继续提供必要财政资源，以保护德国经济免受不可逆转的实质性损失。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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