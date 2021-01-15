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伦敦蝉联欧洲技术投资首选地

2021年01月15日08:44 | 来源：新华网
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英国迪尔鲁姆公司和伦敦发展促进署公布的最新研究结果显示，英国首都伦敦2020年蝉联欧洲技术风投资本的首选投资地。

路透社14日援引上述研究结果报道，伦敦初创企业和成长型企业去年吸引总额105亿美元投资，占对欧洲全部投资的四分之一以上。

一些较大金额投资的对象包括多家总部位于伦敦的公司，例如金融技术企业雷沃卢特公司融资5亿美元，电动车制造商Arrival公司融资4亿美元，新能源企业奥克特珀斯能源公司两轮融资共计5.27亿美元。

与此同时，伦敦比欧洲其他城市汇聚更多独角兽企业。根据技术行业惯例，估值达到或超过10亿美元的初创企业可称为独角兽。43家独角兽企业位于伦敦，超过法国巴黎、德国柏林和荷兰阿姆斯特丹独角兽数量的总和。

此外，迪尔鲁姆公司认定总部位于伦敦的81家企业具有成长为独角兽的潜质。

伦敦风投机构帕西翁资本公司合伙人艾琳·伯比奇说：“接近第三季度末时，情况开始好转，可能人们已经适应新常态，也可能对当时的疫情形势抱有信心，总之发生在伦敦的投资活动迅速回暖。”

伯比奇说，疫情使一些快速增长的行业更加突出，例如金融技术行业和健康技术行业等。帕西翁资本公司是英国金融技术企业Monzo公司和支付企业GoCardless公司的早期投资者。

伯比奇说，技术企业的融资推介正恢复到甚至超过新冠疫情前的水平。“企业家继续展开融资推介。我的确认为仍可获得许多投资资金。”（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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