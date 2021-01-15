因不满意大利总理朱塞佩·孔特的执政表现，前总理马泰奥·伦齐领导的意大利活力党13日退出执政联盟，使遭受新冠疫情重击的意大利再次面临政治危机。

【“不愿沉默”】

伦齐13日在首都罗马举行的新闻发布会上宣布，来自活力党的两名部长和一名副部长从内阁辞职。他说，接下来会发生什么取决于孔特，活力党已准备好与相关各方进行“各种各样的讨论”。

活力党的退出，令执政联盟失去在议会的多数席位。执政联盟由四个政党组成——民粹主义政党五星运动、中左翼政党民主党，以及活力党、自由与平等党两个小党。尚不清楚执政联盟内其他三党将做何选择。

伦齐在新闻发布会上说，“挑起政治危机的不是活力党”。他指责孔特独断专行，称活力党不能因为全国正处在疫情重压之下就对孔特所作所为保持沉默。

伦齐先前多次批评孔特政府对欧洲联盟“恢复基金”管理和使用不当，认为这笔用于帮助意大利应对疫情、复苏经济的巨额资金存在被浪费的风险。

孔特对此回应：“目前复杂、困难的形势下，人民希望这届政府坚持下去。”

民主党领导人尼古拉·津加雷蒂说，13日意大利新增新冠死亡病例超过500例，伦齐此刻的举动“不利于这个国家”。

意大利累计死于新冠病毒感染的人数超过8万人，为欧洲第二高。

【前途未卜】

13日早些时候，孔特拜会意大利总统塞尔焦·马塔雷拉。随后，他敦促伦齐重新考虑，并提议执政联盟在磋商后重组内阁，希望新内阁持续执政至2023年下一届议会选举。

多家媒体报道，除了重新组阁，化解这次政治危机的其他选项包括更换总理和提前选举。后一选项是在野党希望看到的结果。

民意调查显示，如果现在提前选举，可能对极右翼政党联盟党和兄弟党最为有利。

联盟党党首马泰奥·萨尔维尼说：“他们越快走人越好。”

兄弟党党首焦尔吉娅·梅洛尼说：“辞职吧孔特，（现在应该）立刻举行选举。”

民调还显示，活力党目前支持率仅为3%。批评人士认为，伦齐之举是为谋求更大权力讨价还价。路透社报道，伦齐不排除重新加入执政联盟的可能性。

伦齐2014年至2016年担任意大利总理，于2019年脱离民主党、建立活力党。

2018年3月，意大利举行议会选举。同年6月，联盟党和五星运动组建执政联盟，无党派人士孔特任总理。

2019年8月，联盟党党首、时任副总理萨尔维尼带领联盟党退出执政联盟，孔特领导的第一届内阁瓦解。同年9月，经过与在野党民主党等谈判，孔特再次组阁成功。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)