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韩国多数成年人认为社会权力霸凌现象严重

2021年01月15日08:41 | 来源：新华网
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韩国一项调查显示，超过八成69岁以下成年调查对象认为权力霸凌是困扰韩国社会的严重问题。

R&R咨询公司去年11月29日至12月2日调查1500名19岁至69岁韩国人，本月13日发布调查结果。韩联社援引调查结果报道，调查对象中，83.9%认为韩国社会权力霸凌现象严重，26.9%表示过去一年内遭遇过权力霸凌。

调查对象中，提到职场以上压下类欺凌的人最多，占32.5%；20.8%说大企业与下级分包商之间出现摩擦时会发生这一现象；15.5%说普通公民寻求行政帮助时会遭到公职人员权力霸凌。

调查结果显示，70.1%调查对象遭遇权力霸凌时忍气吞声，占比最大。其中，39.6%担心不这么做会带来不良后果。

至于出现权力霸凌的原因，40.7%调查对象认为是专制文化所致，25.4%认为个人缺少道德感，18.1%则归咎于对作恶者处罚相对较轻。

这次调查的置信水平为95%，误差为正负2.5个百分点。

依据韩联社数据，2019年和2018年同类调查显示，认为韩国社会权力霸凌问题严重的调查对象分别占85.9%和90%。（王逸君）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)

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