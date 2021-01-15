中国工商银行仰光分行捐赠当地政府爱心救护车。记者 李秉新 摄

人民网仰光1月14日电 （记者李秉新）中国工商银行仰光分行14日向仰光市甘马育区政府捐赠了爱心救护车。仰光是缅甸疫情最严重地区，甘马育区又是仰光确诊病例较多的区域，目前仍有8千至1万名患者住院治疗。

中国工商银行仰光分行行长何壁清表示，缅甸疫情还在持续，全国超过85%的病例在仰光。第二波疫情给仰光市政管理与医疗系统运营带来了巨大挑战，医护人员及相关救护设施已经使用到极限但仍面临很大缺口。中国工商银行仰光分行看在眼里急在心上，此次紧急捐赠爱心救护车就是要为当地政府竭尽全力抗击疫情助一臂之力。在疫情冲击下，缅甸企业生产和人民生活都受到很大影响。中国工商银行仰光分行一直在积极协助企业融资实现复工复产，同时也本着金融服务社会、金融回报社会的发展理念积极履行企业社会责任，向当地政府和社会捐赠了大量抗疫物资。希望这些捐赠能对有效改善当地医疗救助状况有些帮助，让企业生产和人民生活早日恢复正常。

仰光甘马育区区长登佐乌对记者表示，中缅两国长期以来都有着胞波情谊，近年来中国不仅在经济方面帮助缅甸，而且在缅甸疫情最困难时期帮助我们一道抗击疫情。两次疫情暴发让我们的医疗救助系统陷入空前困难，中国朋友以及中国工商银行仰光分行多次捐赠医疗物资和设备，同我们一起度过难关，我们由衷地感激和感谢。患难见真情，我们将永远牢记这份情谊。

(责编：于洋、常红)