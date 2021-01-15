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印尼西苏拉威西省发生6.2级地震　多处建筑倒塌

2021年01月15日08:39 | 来源：新华网
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新华社雅加达1月15日电（郑世波）印度尼西亚西苏拉威西省15日凌晨发生6.2级地震，造成多处建筑倒塌。目前尚无人员伤亡报告。

据印尼气象、气候和地球物理局网站消息，地震发生于雅加达时间1时28分（北京时间2时28分），震中位于西苏拉威西省马杰内县境内，震源深度为10公里。

据报道，距离震中较近的乡镇有强烈震感，距震中数百公里的中苏拉威西省首府帕卢和南苏拉威西省首府望加锡也有震感。印尼气象、气候和地球物理局未就此次地震发布海啸预警，但警告说震中附近有发生余震的可能，并提醒居民保持警惕。

据印尼媒体报道，西苏拉威西省首府马穆朱距离震中仅34公里，多处建筑倒塌。其中，省政府大楼部分倒塌，两名安保人员被困在废墟内，另有部分酒店和医院的建筑出现不同程度损毁。

另据美国地质调查局地震信息网消息，这次地震震中位于南纬3.005度、东经118.924度，震级为6.2级，震源深度为18.4公里。

印尼地处环太平洋地震带，每年发生大小地震数千次。2018年9月，印尼中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震及其引发的海啸造成2000多人死亡。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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