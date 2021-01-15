本报驻泰国记者 孙广勇

泰国政府近日批准多项惠民措施，包括向社会保障体系外的自由职业者发放两个月的补助金，减免全体国民今年2月至3月的水电费，提升网速、降低网费以支持居家办公，延长土地与房地产税税率降低90%的措施等，帮助民众降低生活成本，缓解疫情对民生的影响。

上月中旬开始，泰国暴发新一波疫情，经济复苏进程受到影响。政府已宣布28个府为疫情高风险地区，要求当地学校和教育中心暂时停课，娱乐场所暂停开放，民众尽可能居家办公，停止聚会及跨府出行。

据悉，泰国第三轮“一人一半”消费补贴计划将在本月底开放申请，有望惠及100万人口。该计划从去年10月下旬开始实施，参与者在消费时只需支付一半费用，另一半由政府补贴，每人累计补贴额度为3000泰铢（1美元约合30.1泰铢）。此前两轮“一人一半”消费补贴计划已惠及上千万泰国民众，深受民众欢迎。曼谷市民猜瓦是这项计划的受益者，“除了在商店，一些路边摊消费也包括在内。消费补贴计划足以覆盖日常生活的大部分食物支出，大大降低了生活成本。”猜瓦打算在新一轮补贴计划开放后，在第一时间继续申请参加。

泰国总理巴育表示，泰国对疫情有了更充分准备，政府也预备了充足的资金扶助经济。泰国约有300万家中小企业和创业公司，其产值占国内生产总值的35%。为扶持中小企业，泰国政府近日批准了6380亿泰铢的贷款项目，包括通过国营银行平台提供约2680亿泰铢低息贷款，以及通过泰国央行的软贷款平台发放3700亿泰铢贷款，以促进中小企业投资运营。

（本报曼谷1月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月15日 16 版）

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