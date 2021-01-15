据新华社东京1月13日电 （记者华义）据日本广播协会电视台统计，截至13日19时10分（北京时间18时10分），日本新增新冠肺炎确诊病例5845例，累计确诊304015例；新增死亡97例，再创单日死亡病例数新高，累计死亡4276例。

为遏制疫情蔓延，日本首相菅义伟13日宣布，大阪府、爱知县等7个府县从14日起进入紧急状态。加上此前已宣布进入紧急状态的首都圈“1都3县”，从14日开始，日本全国47个都道府县中有11个将处于紧急状态，结束期限均为2月7日。在这段时期，当地民众应尽量避免每天20时后外出，餐厅等也被要求20时后停止营业，但这些地区没有采取限制移动的“封城”措施，也不要求幼儿园和大中小学停课。

日本政府决定，从2020年12月28日起至2021年1月底暂停批准外国人入境，但已达成商务人员往来协议的中国、韩国、越南等11个国家和地区的留学生和商务人员仍可有条件入境日本。菅义伟在13日的记者会上表示，将尽快和上述11个国家和地区完成协商，在紧急状态期间暂停这11个国家和地区人员入境日本。

《 人民日报 》（ 2021年01月15日 16 版）

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