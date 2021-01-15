本报驻意大利记者 韩 硕

近日，意大利庞贝古城出土一处快餐店遗址。柜台上的壁画历经近2000年仍颜色鲜艳，柜台侧壁摹画灌木植物、家畜等形象。现场出土的多个容器内盛有鸭骨碎片以及羊、猪、鱼、蜗牛等动物残骸。业内人士认为，这是一项重要发现，对了解古罗马时期的经济和生产状况意义重大。庞贝古城遗址的持续发掘与保护，是意大利高度重视世界遗产保护的又一体现。

“虽然庞贝古城先前曾出土约80个类似快餐店遗址，但这是首次完整出土热食类快餐店遗址。”庞贝古城考古负责人马西莫·奥桑纳说，“食物残渣遗迹不仅告诉人们庞贝古城居民在火山爆发那日所吃的食物，还显示出当时老百姓的饮食习惯和食物喜好。”

庞贝古城坐落在维苏威火山脚下，是意大利目前保存最为完整的古罗马城市遗址，1997年被列入世界遗产名录。古城始建于公元前6世纪初，在公元79年维苏威火山爆发后被掩埋于4至6米深的火山灰下。18世纪中叶以来，随着意大利考古工作的推进，古城逐渐被世人知晓。

2011年，意大利政府发起总投资1.05亿欧元的“大庞贝项目”，旨在通过挖掘和保护，进一步揭开古城遗址的神秘面纱。“为改善整个古城的安全状况，项目采取了76项干预保护措施，包括减少遗址公园内的水文地质风险，巩固墙体结构，对装饰进行修复，完善视频监控系统等。目前，新区域的挖掘工作还在继续，重点是通过技术手段使文物更不易被破坏”。“大庞贝项目”负责人毛罗·奇波莱塔介绍说，庞贝古城年均接待游客350万人次，只有在保护好文物的前提下，今后才可能考虑接待更多游客。

据悉，除了建筑师和考古学家，庞贝古城考古团队中还包括电工、油漆匠、木匠、牙医、放射科医师、生物学家、地质学家、测绘技术人员、IT专家等，共有超过200位专家和技术人员致力于古城挖掘与保护。奥桑纳表示：“日常挖掘中，参与的专家和学者会定期举行研讨会商讨进展及成果，并联合技术部门和文化部门制定最为科学的考古计划。”

意大利是目前拥有世界文化遗产数量最多的国家，也是近现代考古学科和田野考古技术的发源地。意大利政府于1975年设立文化遗产部，专门负责全国文物保护工作。近年来，意大利日渐重视科技在考古中的应用，一些世界领先技术还不断被介绍到其他国家。据悉，意大利全国科技保护维修中心在对国内古建筑细致普查调研的基础上，建立了完备的古建筑数据库。同时，意大利正积极研发3D打印、3D建模、虚拟现实技术、数字图像处理、数字摄影测量、数字资料库等技术，并运用到国家文化遗产的保护工作中。

（本报罗马1月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月15日 16 版）

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