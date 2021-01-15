本报里约热内卢1月14日电 （记者李晓骁）巴西圣埃斯皮里图州卫生部门12日宣布，该州在2019年12月采集的血清样本中检测到新冠病毒特异性IgG抗体。

圣埃斯皮里图州卫生部门说，该州对2019年12月1日至2020年6月30日采集的7370份血清样本进行了新冠病毒特异性抗体检测，这些样本来自疑似感染登革病毒或基孔肯雅病毒的人，结果210份血样呈新冠IgG抗体阳性，其中有16份采集于去年2月26日巴西报告首例新冠肺炎病例之前，最早的一份采集于2019年12月18日。

该州卫生部门还表示，一般感染病毒一段时间才能检测出新冠病毒特异性IgG抗体呈阳性，所以这名被采样的人有可能在2019年11月底或12月初就暴露在有新冠病毒的环境中。

巴西卫生部12日发布公告指示该州深入流行病学调查，并将血样送往位于里约热内卢的奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会进行核酸检测，这家巴西国内顶尖的新冠病毒研究机构将最终确认这些被采样的人是否曾感染新冠病毒。

《 人民日报 》（ 2021年01月15日 16 版）

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