本报驻法国记者 刘玲玲

日前在巴黎举行的第四届“一个星球”峰会上，与会各国政要和国际组织负责人就全球气候环境治理提出多项倡议、作出具体承诺，共同推动国际社会采取行动保护生态环境、应对气候变化，为今年在中国昆明举行的联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）上达成“2020年后全球生物多样性框架”创造条件。

与会代表期待COP15能达成“2020年后全球生物多样性框架”，以扭转生物多样性减少趋势。联合国秘书长古特雷斯强调，“COP15是建立‘2020年后全球生物多样性框架’和遏制物种灭绝危机的重要一步”。法国总统马克龙表示，“保护和恢复生物多样性符合我们的利益”，人类的发展模式必须“深刻且迅速”地变革。马克龙同时强调保护海洋环境迫在眉睫，承诺将在地中海建立更多保护区，防止过度捕捞和海洋污染，实现更加绿色环保的海上运输。

加快建设非洲“绿色长城”计划是本届峰会的重要议题之一。会议指出，参与非洲生态融资的相关方承诺筹款143亿美元，在未来5年通过大规模种植树木遏制该地区的沙漠化进程，推动“绿色长城”计划建设。对此，世界银行行长马尔帕斯表示，从现在到2025年，世界银行将通过该计划投资50亿美元，帮助非洲萨赫勒地区、乍得湖地区和非洲之角地区恢复退化的生态系统，改善当地民生。欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟委员会将为该计划每年筹集超过7亿欧元的资金。据统计，自2007年启动以来，“绿色长城”计划已植树数十亿棵，帮助成千上万的当地家庭改善居住环境。但要最终实现计划目标，预计到2030年还需投资约330亿美元。

古特雷斯指出，2030年前，保护生物多样性面临着每年7110亿美元的资金缺口。创新和基于自然的政策和投资方案令人期待，也将创造大量就业机会。根据世界经济论坛的数据，到2030年，基于生态环境保护的新兴领域可创造1.91亿个就业机会。

（本报巴黎1月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月15日 16 版）

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