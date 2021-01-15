本报驻比利时记者 郑 彬

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受益于欧洲各国政府出台的行业扶持政策，欧洲汽车业复苏进程好于预期。欧洲车企为有效提升自身市场竞争力正不断加快重组整合步伐。多家机构表示，如果疫情能得到有效控制，今年欧洲汽车市场将持续向好。

欧洲汽车制造商协会发布的最新数据显示，目前欧洲范围内的汽车销量已恢复至疫情发生前的75%。咨询公司惠誉的一份报告指出，在欧盟及成员国政府的政策支持下，欧洲汽车产业链正加速恢复，2021年汽车销量有望较去年增长10.8%。

新能源车成为市场最大亮点

受欧盟日趋严格的排放标准限制以及不断扩大的鼓励政策影响，2020年欧盟新能源汽车销量逆势上扬，成为欧洲汽车市场最大的亮点。

据统计，2020年欧洲电动车及插电混合动力车新车销量增加了45%，达到125万辆，市场占有率接近10%。其中德国电动车销量增加了近3倍，达到19.4万辆。法国纯电动车的市场份额从2019年的1.9%上升到2020年的6.7%，插电混合动力车则从5.7%上升至15%。挪威2020年电动车销量占新车总销量的54%，成为全球第一个电动车销量占比超过50%的国家。

近期，欧委会推出了新的智能交通提案，旨在加速推动欧盟在交通领域实现绿色和数字化转型目标。根据该提案，欧盟计划在2030年前实现零排放汽车保有量至少达到3000万辆，建立300万个公共充电桩，并在交通领域引入碳交易机制等。欧盟还计划于今年6月推出新的机动车二氧化碳排放标准。

地区各国也纷纷通过征收碳排放税、提供购车补贴等方式，加大对新能源汽车发展的政策支持力度。法国政府此前宣布了一项总额达80亿欧元的汽车产业振兴计划，给予电动车消费者最高1.2万欧元的财政补贴，并承诺在2040年前全面停止传统能源汽车的销售；德国则将对电动车的购置补贴延长至2025年，同时设立专门基金，鼓励汽车行业绿色转型；意大利政府近期表示，将提供总额为1.2亿欧元的新能源汽车补贴专项资金，对购买新能源汽车的用户最高提供8000欧元的奖励。

欧洲主要汽车厂商计划于2021年开始在德国、法国、波兰、匈牙利等多地建立超级电池工厂。根据LMC AUTOMOTIVE预测，到2032年，欧洲范围内大约将建成25个电池生产厂，平均年产能将达到24千兆瓦时。分析指出，未来通过进一步实现电动车整条供应链的垂直整合，欧盟电动车平均成本可下降10%以上，有效提升自身的市场竞争力。

政府扶持与行业自救并重

疫情防控期间，为缓解车企普遍面临的困境，欧盟各成员国政府纷纷采取积极措施，通过贷款担保、优惠利率以及减免税收等方式提供支持，取得显著效果。

近期，各国政府进一步加大了对本国汽车企业的支持力度。法国政府决定将消费者购车补贴政策截止日期，从原先的2020年12月进一步延长至2021年7月。德国政府近期决定再向汽车行业追加30亿欧元的补贴，用于包括帮助企业调整生产线等活动，从而使财政支持总额达到50亿欧元。

欧洲车企也在采取各种方式努力自救。市场分析显示，欧洲汽车生产商将更多的注意力集中在品牌价值维护和成本控制方面。越来越多的新商业模式应运而生。比如在汽车销售领域，线上销售和无接触交付已成为当前各大品牌经销商的主要营销方式。麦肯锡欧洲汽车市场咨询业务负责人安德列斯·奇斯纳表示，新的商业模式对弥补疫情对行业带来的损失意义重大。

欧洲车企同时加快了重组整合步伐。日前，法国汽车制造商标致雪铁龙集团与意大利—美国制造商菲亚特克莱斯勒公司的合并计划最终获得通过，合并后的企业将成为全球第四大汽车生产商，为欧洲车企进一步拓宽海外市场创造了新机遇。欧洲媒体认为，标致雪铁龙集团与菲亚特克莱斯勒的合并，将使双方在电动车研发、市场开拓等方面形成有效的优势互补。近期，大众和福特就共同开发电动车和自动驾驶技术达成合作意向，戴姆勒与特斯拉、沃尔沃与标致雪铁龙之间的合作也在积极推进中。此外，梅赛德斯近期与知名软件开发公司英伟达开始共同开发下一代汽车电脑平台系统。

行业面临结构性转型挑战

多家机构认为，今年欧洲汽车市场有望持续向好。金融数据服务公司IHS Markit预测，2021年欧洲汽车市场整体销量将同比增长11%。

彭博市场信息分析专家麦克·迪恩表示，欧洲汽车业整体有望在今年第二季度开始呈现快速复苏态势，但前提条件是疫情得到有效控制以及各国及时实施解禁措施。

也有分析指出，欧洲汽车市场早在疫情之前就已出现放缓趋势，从中长期来看，要重振汽车市场需要有效应对未来行业结构性转型所带来的深层挑战。麦肯锡咨询公司《欧洲汽车产业愿景》报告显示，欧洲传统汽车业正面临商业模式的转变、创新技术的发展、价值链的重组以及来自传统领域之外的竞争等挑战。

欧洲汽车制造商协会主席迈克尔·曼利表示，疫情及其所导致的经济衰退将对欧洲汽车业转型带来压力。相关政策制定者需要把握好时机，帮助行业更快实现转型。“欧洲汽车业复苏的逻辑不是要恢复旧有的模式，而是要建立更好的新模式。”

普华永道的报告称，科技正在重塑整个汽车行业。自动驾驶、车联网、电动化以及共享性是未来汽车行业发展的主要趋势。对此，欧洲传统汽车制造商通过相互间重组与强强联合，与科技巨头之间的合作应对转型压力。

英国卡迪夫商学院汽车产业研究中心主任彼得·威尔斯教授表示，由于未来行业发展前景存在不确定性，并且每一项新技术的投入都非常巨大，欧洲汽车业更倾向于通过整合与合作来分担成本，降低风险。同时，这种模式也使欧洲传统车企在面对优步、谷歌等新兴科技巨头的挑战时仍能保持优势。

（本报布鲁塞尔1月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月15日 16 版）

(责编：白宇)