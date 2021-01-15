本报曼谷1月14日电 （记者赵益普）金边消息：1月14日上午，柬埔寨太后莫尼列应邀访问中国驻柬埔寨大使馆，并同中国驻柬埔寨大使王文天共同为中柬友谊园落成剪彩。

1967年，柬埔寨西哈努克太皇和莫尼列太后向中国大使馆赠送了两棵芒果树苗。两棵芒果树历经风雨，茁壮成长，结出累累硕果，成为中柬友谊的美好象征。日前，中国驻柬埔寨大使馆依托这两棵芒果树建成中柬友谊园。

莫尼列太后在剪彩仪式上表示：“西哈努克太皇和我是中国人民的老朋友、好朋友。不久前习近平主席授予我‘友谊勋章’，我深受感动。这份至高无上的荣誉不仅属于我，更属于全体柬埔寨人民。今天看到当年太皇和我一同赠送给中国大使馆的芒果树生机勃勃，枝繁叶茂，硕果累累，我感到无比高兴。衷心感谢历届使馆工作人员的精心维护。我本人和柬埔寨王室将继续为深化柬中友谊作出努力。”

王文天表示，“前人栽树后人乘凉”，正是由于当年西哈努克太皇与中国老一辈领导人亲手缔造了中柬友谊，中柬两国才能成为今天的“铁杆”朋友和命运共同体。今天太后陛下亲临剪彩，为友谊园赋予更深、更丰富的内涵。中国大使馆将继续精心照料好这两棵芒果树，并将在友谊园内培育新的果苗，让象征中柬友谊的芒果树生生不息，世代传承。

《 人民日报 》（ 2021年01月15日 03 版）

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