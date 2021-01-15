本报驻埃及记者 景 玥

每天上午8点，换好工服，巴德尔开始巡视生产车间，熔炼、铸造、机加、涂装，生产的每个环节他都不放过，仔细观察并向工人了解生产情况。巴德尔是中国中信戴卡摩洛哥铝车轮工厂摩方高级经理，主要负责工厂生产等管理工作。

2019年6月，中信戴卡摩洛哥铝车轮生产基地一期在摩洛哥北部城市盖尼特拉正式投产，生产的铝合金车轮产品主要供应摩洛哥、美国和欧洲等市场，客户包括大众、宝马、福特、丰田、现代等知名车企。在中摩双方共同努力下，项目年产600万个铝车轮的目标已基本完成，一期工程投产、达产、稳定运营一年以上，二期于去年12月26日正式全线投产。

项目启动之初，巴德尔便在这里工作，见证了项目一、二期从建设到投产的全过程。“中国同事对工作非常投入，认真把关生产每一个细节，让我很受触动。”

中信戴卡股份有限公司海外制造管理部高级经理王军介绍，项目一、二期70%的装备属于自主研发制造，还拥有自主集成的数字化、智能化生产线。同时，公司通过制定系统化、标准化、体系化的人才培养规划，将制造技术毫无保留地传授给摩方员工，帮助摩洛哥培养工业化人才。生产基地共有摩方员工近1200人，其中100多名摩方员工赴华参加了技能培训。

巴德尔参加过3次培训，参观过中信戴卡总部所在地秦皇岛以及位于长沙的南方智能制造基地。“车间里，机器人忙碌在智能化生产一线，每个车轮的生产周期都可追溯，中国的工业化和信息化发展太快了！”巴德尔感慨，每次培训时他都很努力地尽量多学一些知识和技能。

疫情防控期间，企业严格执行防疫措施，保障了生产平稳运行。“中国同事向我们及时传授抗疫经验，提供了防疫产品，也让我认识到，企业发展首先要以人为本。” 巴德尔说。

摩洛哥工业、贸易与绿色和数字经济大臣阿拉米说，该项目“树立摩中合作的典范”，将促进摩洛哥加快工业化进程。得益于该项目，摩洛哥汽车产业的技术水平和竞争力显著提升。盖尼特拉市市长哈姆迪表示，“项目落地让整个城市受益”，为摩经济社会发展注入动力。

（本报开罗1月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月15日 03 版）

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